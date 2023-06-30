Мятеж Пригожина усилил паранойю Путина: возможны ли масштабные бунты в окружении диктатора

Мятеж Евгения Пригожина усилил паранойю Владимира Путина. Атмосфера подозрительности вокруг российского диктатора посеет панику и ускорит гражданскую войну в стране-агрессоре.

Такое мнение 24 Каналу выразила оперная певица, видеоблогер, экс-депутат госдумы России Мария Максакова. По ее словам, Путин якобы ходит по клетке со змеями, которые в любой момент могут его ужалить.

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"Путин не может не понимать все уязвимости своего положения. То, что произошло в субботу, активизировало терминальную стадию его паранойи. И теперь он будет присматриваться ко всем буквально, подозревая каждого", – сказала Максакова.

Мятеж Пригожина усилил паранойю Путина: смотрите видео

В скором времени начнутся масштабные бунты

Атмосфера подозрительности даже по отношению к тем, кто ничего не планировал, будет вызывать отторжение и сеять панику вокруг. Эту панику уже не остановить, ведь говорится о борьбе за выживание каждой особи в отдельности.

"Все это породит бунты колоссального масштаба. Я считаю, что в августе неизбежно начнутся тектонические события по дезинтеграции или скатыванию в гражданскую войну", – отметила Максакова.

Власть Путина слабеет: последние новости

В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабла. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.

К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.

Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.

К слову, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервьюрассказал, что Евгений Пригожин не мог подготовить мятеж, потому что не осведомлен в военном деле. Это сделали военные, связанные с российскими элитами. Однако в этих кругах не удалось достичь консенсуса насчет преемника, поэтому "переворот" свернули.