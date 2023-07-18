Путин теряет уверенность, – Галлямов рассказал о странном поведении диктатора
Владимир Путин встревожен из-за ситуации на фронте и внутри России. В частности, диктатор по уши погрузился в религию – в надежде, что это ему поможет.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. По его словам, одним из последних потрясений Путина стал очередной удар по Крымскому мосту.
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"Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами", – отметил Галлямов.
Почему Путин подался в религию: смотрите видеоОбратите внимание! Весной Владимир Путин или его двойник посетил оккупированные территории Херсонщины и Луганщины. Во время этого "визита" диктатор подарил военным икону.
Путин решил положиться на мистическое
Стало известно, что по персональному приказу диктатора икону "Троица" Андрея Рублева переместили из Третьяковской галереи в московскую церковь Христа Спасителя. Это чревато для состояния достопримечательности, но Путина это не обходит – по всему видно, что он начал хвататься за сакральные соломинки.
Путин понимает, как убого он выглядит, и у него происходят серьезные изменения в психике,
– констатировал Галлямов.
Искусствовед и член Украинского ПЭН Диана Клочко считает, что передача артефактов в имущество РПЦ может быть прикрытием для чего-то более масштабного. Речь идет о фальсификации древностей, которые касаются украинской истории и культуры. Переместив "Троицу", россияне могут отработать соответствующую технологию.
Власть Путина слабеет: последние новости
- В России уже почувствовали, что власть Владимира Путина значительно ослабела. Он является президентом только номинально и совсем не влияет на процессы внутри страны.
- К тому же Путин совершенно потерял связь с реальностью. Поскольку положение дел на передовой доводит диктатора до ярости, приближенные докладчики рассказывают ему только хорошие новости.
- Из-за сложной ситуации на фронте диктатор уже второй раз отменил "прямую линию" с жителями России. Ее якобы перенесли на конец осени или начало зимы.
- Кстати, оперативные разведданные и врачи-физиономисты подтверждают, что Путин часто отправляет вместо себя двойников. В частности, один из них приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.