Самая правдивая эмоция у Медведева: как реагирует окружение Путина на его бестолковые шутки

Российский диктатор Владимир Путин порой выдает странные шутки на публике, которая будто бы взрывается смехом. Однако самую правдивую эмоцию демонстрирует заместитель председателя совета безопасности Дмитрий Медведев.

Об этом 24 Каналу рассказал психолог Валентин Ким. По его словам, речи Путина уже давно все воспринимают как формальность.

Вашему вниманию Мятеж Пригожина усилил паранойю Путина: возможны ли масштабные бунты в окружении диктатора

"Зачастую самую правдивую эмоцию демонстрировал Дмитрий Медведев – когда человек просто спит. Там на самом деле нет ничего смешного", – сказал Ким.

Хотя Путин не пишет свои речи и никоим образом в них не вкладывается, эти тексты могут демонстрировать, во что верит диктатор.

Российские элиты боятся

Под вечер 26 июня Владимир Путин решился выйти из бункера и обратиться к россиянам по поводу мятежа Евгения Пригожина. Его речь анонсировали как "историческую", однако он побил собственный рекорд по продолжительности выступления и по количеству озвученного бреда.

По мнению Кима, помимо безразличия, российские элиты также объединяет страх.

"Третье десятилетие подряд Путин отбирает людей прежде всего лояльных и связывает их деньгами и кровью. Они все заинтересованы в том, чтобы он находился у власти. Когда он демонстрирует страх, у них это усиливается еще больше", – отметил психолог.

Власть Путина слабеет: последние новости