Охота на спасателей и удары по мостам: что творят оккупанты в Запорожье

Ситуация в Запорожской области остается крайне напряженной из-за ежедневных массированных атак оккупантов и попыток сорвать ликвидацию последствий военных преступлений. Враг применяет широкий арсенал вооружений против гражданских объектов и логистических путей региона.

Ситуацию в регионе по состоянию на начало недели проанализировал корреспондент из Запорожья в прямом эфире 24 Канала. По его словам, противник продолжает ежедневный террор в городах и селах области, пытаясь разрушить гражданскую инфраструктуру и сорвать работу украинских служб.

Что происходит в Комышувасе?

В Комышувасе продолжается сложная операция по разборке завалов гуманитарного объекта, по которому российские войска нанесли удары УАБами и ФАБом. Однако захватчики целенаправленно пытаются помешать спасательным работам и скрыть следы трагедии.

Похоже, россияне решили помешать нашим спасателям это делать, поскольку понимают, что документирование военного преступления такого масштаба станет для них приговором в международных организациях,

– отметил журналист.

Оккупанты сначала повредили спецтехнику, а затем направили три дрона на сотрудников экстренных служб. В результате произошли повторные взрывы удары по спасателям, из-за чего двое водителей ГСЧС получили ранения. На данный момент найдено 55 тел погибших, 29 человек уже опознаны, а еще 45 числятся пропавшими без вести.

Удары по мостам и обстрелы Запорожья

Вражеские войска не прекращают попыток атаковать запорожские мосты, стремясь парализовать сообщение через Днепр. В случае опасности движение транспорта временно перекрывают, а недавние ремонтные работы помогли сохранить функциональность переправ. По словам корреспондента, существенных успехов эти удары врагу не принесли.

Сегодня еще в 9 утра Запорожье подверглось атаке: одна бомба разорвалась где-то в пригороде, а еще две долетели до границ областного центра,

– сообщил корреспондент.

После 11 часов в городе снова раздался мощный взрыв в результате атаки реактивным снарядом. Всего за сутки захватчики нанесли сотни ударов по десяткам населенных пунктов Запорожской области.

Ситуация на линии соприкосновения

На Ореховском направлении активных наступательных действий захватчиков не фиксировалось, на Гуляйпольском же Силы обороны отразили пять вражеских штурмов в районах Успешного и Терноватого. Украинские защитники нанесли противнику ощутимые потери возле Малой Токмачки и Новоданиловки.

Сообщают военные из городов, пишут, что наши ВСУ хорошенько нанесли удар по врагу в районе Малой Токмачки, куда тот пытался проникнуть,

– отметил корреспондент.

Украинские бойцы успешно выбивают оккупантов с занятых позиций, в то же время на отдельных участках фронта продвинулись Силы обороны. Кроме того, украинские силы точно поразили вражеский отряд операторов дронов в Бердянском районе.

Ситуация на ЗАЭС: циничная переодежка, обстрелы, блэкаут



Российские военные захватили спецодежду ДТЭК на станции в Энергодаре. Захватчики намеренно надевают форму украинских энергетиков и ходят в ней по территории объекта, надеясь избежать ударов украинских беспилотников. Такие действия вражеской армии являются прямым нарушением Женевской конвенции, в то время как в МАГАТЭ традиционно избегают решительных заявлений.

Помимо маскировки захватчиков под гражданских специалистов, на ядерном объекте продолжаются регулярные аварийные отключения. Накануне на станции произошел очередной блэкаут после того, как российские военные вновь обстреляли энергосистему и перебили линию 330 киловольт, которая питала станцию.

Украинские энергетики оперативно восстановили электроснабжение Примерно в 18 часов, благодаря чему станция вышла из режима обесточивания в полунормальный режим. В то же время российские операторы дронов, атакующие мирное население в Запорожской и Херсонской областях, также подвергаются ответным ударам.

Что было известно ранее?

Ситуация в Запорожской области остается под пристальным вниманием из-за ежедневного террора в отношении гражданского населения. Только за последнее время оккупанты совершили более 800 ударов по мирным населенным пунктам края.

Также захватчики усиливают пропаганду среди молодежи, раздавая фейковые награды коллаборационистам.

В то же время мирные жители демонстрируют невероятное мужество и жажду свободы. Показательной стала история 69-летнего жителя города Пологи Владимира Войченко, который преодолел десятки километров по минным полям мимо блокпостов оккупантов на велосипеде, чтобы добраться до подконтрольной Украине территории.