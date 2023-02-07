Но есть ли угроза Украине? Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.
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Есть ли угроза для украинских АЭС в случае землетрясения
Эксперт рассказал, что сейсмическую опасность для АЭС подробно изучали. К этому привлекали лучших украинских и мировых специалистов. После чего специалисты получили подробную информацию о том, как будут колебаться почвы.
Следовательно, удалось установить, что при максимальных землетрясениях, которые должны произойти на территории наших АЭС, не будет разрушено ни одно сооружение АЭС.
В то же время Кендзера говорит, что влияние землетрясения на технологические процессы – это уже более сложный вопрос. Однако его уже изучают эксперты.
Как уберечь свою жизнь во время землетрясения: советы
Есть целая система мер, которые нужно учитывать. В частности:
- не ставить тяжелые вещи на шкаф или любое повышение;
- заранее зафиксировать телефоны, куда можно позвонить;
- не выбегать на лестничные площадки или заходить в лифт – это зона повышенного риска.
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Что нужно знать о землетрясениях в Турции
- Турцию и Сирию 6 февраля потрясли мощные землетрясения. Эрдоган заявил, что по состоянию на 7 февраля уже известно о гибели 3549 человек. В 10 провинциях, пострадавших от землетрясения, на 3 месяца будет применено чрезвычайное положение.
- После землетрясений люди почувствовали уже почти 300 афтершоков.
- В результате землетрясения произошло взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая. В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО.
- Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
- Кроме того, глава государства пообещал оказать помощь Турции, поэтому Украина отправит поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
- В результате масштабных землетрясений в Турции могли погибнуть двое украинцев. Дипломаты еще проверяют эту информацию. Четверо украинцев пострадали. Они получили легкие телесные повреждения. Однако угрозы для их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. У пострадавших временное жилье и продукты.
- На трагедию уже отреагировали россияне, злорадствуют смертями турецкого народа. Так, жители страны-агрессорки считают, что землетрясение в Турции якобы устроили США.