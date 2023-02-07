Та чи є загроза для України? Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.

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Чи є загроза для українських АЕС у випадку землетрусу

Експерт розповів, що сейсмічну небезпеку для АЕС детально вивчали. До цього залучали найкращих українських та світових фахівців. Після чого фахівці отримали детальну інформацію про те, як коливатимуться ґрунти.

Відтак, вдалося встановити, що при максимальних землетрусах, які мають відбутися на території наших АЕС, не буде зруйнована жодна споруда АЕС.

Водночас Кендзера каже, що вплив землетрусу на технологічні процеси – це вже складніше питання. Однак його вже вивчають відповідні експерти.

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Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:

не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;

наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;

не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.

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