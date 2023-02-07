Та чи є загроза для України? Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.
Читайте також Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Чи є загроза для українських АЕС у випадку землетрусу
Експерт розповів, що сейсмічну небезпеку для АЕС детально вивчали. До цього залучали найкращих українських та світових фахівців. Після чого фахівці отримали детальну інформацію про те, як коливатимуться ґрунти.
Відтак, вдалося встановити, що при максимальних землетрусах, які мають відбутися на території наших АЕС, не буде зруйнована жодна споруда АЕС.
Водночас Кендзера каже, що вплив землетрусу на технологічні процеси – це вже складніше питання. Однак його вже вивчають відповідні експерти.
Як вберегти своє життя під час землетрусу: поради
Є ціла система заходів, які потрібно враховувати. Зокрема:
- не ставити важких речей на шафу або будь-яке підвищення;
- наперед зафіксувати телефони, куди можна зателефонувати;
- не вибігати на сходові майданчики чи заходити у ліфт – це зона підвищеного ризику.
Як діяти під час землетрусу / Інфографіка 24 Каналу
Що потрібно знати про землетруси в Туреччині
- Туреччину та Сирію 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Ердоган заявив, що станом на 7 лютого вже відомо про загибель 3 549 осіб. У 10 провінціях, які постраждали від землетрусу, на 3 місяці буде застосовано надзвичайний стан.
- Після землетрусів люди відчули вже майже 300 афтершоків.
- Внаслідок землетрусу стався вибух та пожежа на газопроводі в селі Топбогазі Кириханського району Хатая. У провінції Ґазіантеп землетрус пошкодив замок, який входить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Володимир Зеленський висловив свої співчуття мешканцям Туреччини та сім'ям загиблих під час землетрусу. Також він побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
- Крім того, глава держави пообіцяв надати допомогу Туреччині, відтак, Україна відправить пошуково-рятувальний загін ДСНС із 87 осіб для надання допомоги у ліквідації наслідків землетрусу.
- Внаслідок масштабних землетрусів у Туреччині могли загинути двоє українців. Дипломати ще перевіряють цю інформацію. Четверо українців постраждали. Вони зазнали легких тілесних ушкоджень. Однак загрози для їхнього життя немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі мають тимчасове житло та продукти.
- На трагедію вже відреагували росіяни, які зловтішаються смертями турецького народу. Так, мешканці країни-агресорки вважають, що землетрус у Туреччині буцімто влаштували США.