Андрющенко показал, во что превратился новый "элитный" район в Мариуполе, который посещал Путин

Владимир Путин в марте 2023 года в условиях тщательной секретности приехал в Мариуполь. Ночью он в частности посетил район города, где были возведены новостройки. Однако сейчас эта часть Мариуполя имеет совсем не респектабельный вид.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что в "элитном" районе Мариуполя выросла такая высокая трава, что мешает людям ходить. Однако городские коммунальные службы не торопятся наводить порядок.

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Как сейчас выглядит новый район Мариуполя, где был Путин?

Андрющенко заметил, что это район Невский в Мариуполе, который известен тем, что его посетил Путин. А также тем, что на его строительстве было украдено много денег, за что сидит заместитель министра обороны России Артем Иванов.

После того как на эту землю ступил богопомазанный царь, на ней что-то кроме сорняка ничего не вырастает. Или с царем что-то не то, или с землей,

– предположил он.

Руководитель "Центра изучения оккупации" отметил, что за всю историю Мариуполя до оккупации не было периода, чтобы сорняк вырастал в рост человека. Возможно, только в начале Независимости Украины.

Однако это, по его словам, просто ужасно, что трава такой высоты выросла в условно "элитном" районе новостройки, куда сразу едут все пропагандисты снимать свои видео. Но теперь уже не едут из-за огромных кустов.

Этот микрорайон транспортно-логистически отрезан от остальной части Мариуполя. Поэтому местным жителям для того, чтобы попасть на остатки маршруток, которые теперь являются муниципальным транспортом, приходится пройти через эти заросли кустов, сорняка, амброзии,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Это, по его мнению, ярко демонстрирует кризис муниципального и не только руководства на России.

На самом деле такая же картина по всему Мариуполю – везде такая трава и никто с этим ничего не делает. Поэтому она пылает. А еще начнется период цветения амброзии, о которой там вообще стараются не вспоминать. Страшно подумать, чем это может обернуться,

– подчеркнул он.

Поэтому, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", можно только "порадоваться" за 70 тысяч россиян, которые переехали из России в оккупированный Мариуполь, ведь количество аллергических заболеваний среди них будет расти.

Напомним, что россияне строят вокруг Мариуполя кольцевую дорогу, которая должна облегчить военную логистику врагу. Хотя строительство продолжается в высоком темпе, однако работы могут не быть закончены даже в 2026 году.

Также оккупанты у новой объездной дороги строят еще один объект пока неизвестного назначения. В строительстве его участвуют только россияне. Кроме того, там было зафиксировано расположение значительного количества инженерных войск противника.