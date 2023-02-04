Наступление уже продолжается: что Россия готовит на годовщину войны

Приближается 24 февраля дата начала полномасштабного вторжения России в Украину. Многие говорят, что Россия готовит что-то серьезное к этой дате, серьезное наступление, но оно уже продолжается.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. В общем говорят и о том, что Россия будет двигаться по двум направлениям и снова захочет взять Киев.

Важно Россияне не прорывают оборону Угледара, а стремятся оцепить город с двух сторон.

Наступление уже есть

Шейтельман отметил, что наступление россиян уже есть. Заявления нашего военного руководства важны для целей войны. Уже есть 3 направления, где россияне наступают – Угледар, Бахмут, Лиман. Также какое-то движение было на Юге – это 4 направления, но относительно десанта в Одессе или прорыва во Львов – это нереально, потому что для этого ничего нет.

Вы видели, как российская пропаганда опубликовала танки Т-34, приобретенные в Лаосе. Не по секрету купили, а наоборот. Это кажется как большая победа на российском ТВ. Огромный репортаж, как Тихим океаном приплыли эти танки из Лаоса, и он там не один, что это казус, там целый железнодорожный состав,

– заметил политтехнолог.

Он добавил, что делавший этот репортаж журналист с гордостью говорит, что эти танки своим ходом заехали на платформу. Эти танки участвовали еще во Вьетнамской войне. Хотя у них дуло 45-мм, а у Leopard, к примеру, 120-мм, и этим танком россияне собираются брать Львов.

Шейтельман о том, что Россия готовит на годовщину войны: смотрите видео

Для россиян 24 февраля – не праздник

По словам политтехнолога, наступление россиян уже происходит, и оно серьезное. Нашим военным тяжело его сдерживать. Восток – это и есть главное направление россиян. Относительно 24 февраля – они забудут этот день, запретят какие-либо упоминания, что это годовщина вторжения.

"Это для них трагическая дата. У них же не получилось то, что они планировали 24 февраля. Если бы у них тогда вышло, они бы праздновали радостно. Мол, смотрите, мы год назад начали. Они могут праздновать годовщину взятия, например, Северодонецка, но никак не годовщину начала этой так называемой спецоперации», – подчеркнул Шейтельман.

Как он отметил, Путин объявил 24 февраля – выходным. Не потому, что это годовщина полномасштабного наступления, а потому что 23 февраля – четверг. Чтобы россияне смогли гулять 4 дня подряд, пятницу сделали выходным. Это будет огромная пьянка в России, а о "празднике" годовщины наступления все забудут.

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