"Призрак Бельбека" не дает россиянам покоя, – Гуменюк пояснила, что происходит с врагами в Крыму
Наталья Гуменюк рассказала, что происходит во временно оккупированном Крыму. По ее словам, там у оккупантов постоянные маневры и очень неспокойная ситуация.
Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала в эфире программы "Линия фронта", что раньше Крым был местом интересных путешествий. Теперь врагам не до красоты, лишь бы только сохраниться, пишет 24 Канал.
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Гуменюк объяснила, какая ситуация у россиян в Крыму
Маневры их направлены более на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть потребность перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты – "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям,
– рассказала Наталья Гуменюк.
Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" объясняла, что в результате атаки ВСУ по аэродрому "Бельбек" удалось уничтожить пункт связи, что повлияло на работу авиации. Вследствие атаки украинских военных вражеское военное руководство переориентируется на другие пункты базирования.
Атака ВСУ по аэродрому "Бельбек": коротко
- Украинские военные ударили по аэродрому "Бельбек" 31 января 2024 года. В телеграм-каналах писали, что там вспыхнул мощный пожар.
- Впоследствии командующий Воздушных сил Украины намекнул на удар по "Бельбеку" в Крыму. Николай Олещук написал, что в составе Воздушных сил ВСУ есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром "Бельбек". Он заверил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. Также он поблагодарил "всех, кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия".
- Впоследствии стало известно, что ВСУ попали в пункт связи на аэродроме. Британская разведка заявила, что эта атака еще больше подорвала потенциал российской авиации. Ведь ВСУ уничтожили "бункер координационного центра радиолокационного контроля". Это, вероятно, ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе, повлияет на парк самолетов A-50, а также на все более истощенных опытных пилотов, которые могут управлять воздушными операциями.