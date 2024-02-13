"Призрак Бельбека" не дает россиянам покоя, – Гуменюк пояснила, что происходит с врагами в Крыму

Наталья Гуменюк рассказала, что происходит во временно оккупированном Крыму. По ее словам, там у оккупантов постоянные маневры и очень неспокойная ситуация.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала в эфире программы "Линия фронта", что раньше Крым был местом интересных путешествий. Теперь врагам не до красоты, лишь бы только сохраниться, пишет 24 Канал.

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Маневры их направлены более на то, чтобы перераспределить систему противовоздушной защиты, потому что наделали мы им "дыр". Кроме того, есть потребность перераспределить запасы боеприпасов, которые у них накоплены, потому что понимают, что локации нам известны. И очень неспокойно и для воздушной компоненты – "призрак Бельбека" не дает покоя и другим локациям,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" объясняла, что в результате атаки ВСУ по аэродрому "Бельбек" удалось уничтожить пункт связи, что повлияло на работу авиации. Вследствие атаки украинских военных вражеское военное руководство переориентируется на другие пункты базирования.

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