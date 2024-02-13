Керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла в ефірі програми "Лінія фронту", що раніше Крим був місцем цікавих мандрівок. Тепер же ворогам не до краси, аби тільки зберегтися, пише 24 Канал.

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Маневри їхні спрямовані більш на те, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту, тому що наробили ми їм "дірок". Крім того, є потреба перерозподілити запаси боєприпасів, які в них накопичені, бо розуміють, що локації нам відомі. І дуже неспокійно і для повітряної компоненти – "привид Бельбеку" не дає спокою й іншим локаціям,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Раніше речниця ОК "Південь" пояснювала, що внаслідок атаки ЗСУ по аеродрому "Бельбек" вдалось знищити пункт зв'язку, що вплинуло на роботу авіації. Внаслідок атаки українських військових вороже військове керівництво переорієнтовується на інші пункти базування.

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