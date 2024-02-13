Керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла в ефірі програми "Лінія фронту", що раніше Крим був місцем цікавих мандрівок. Тепер же ворогам не до краси, аби тільки зберегтися, пише 24 Канал.
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Гуменюк пояснила, яка ситуація в росіян в Криму
Маневри їхні спрямовані більш на те, щоб перерозподілити систему протиповітряного захисту, тому що наробили ми їм "дірок". Крім того, є потреба перерозподілити запаси боєприпасів, які в них накопичені, бо розуміють, що локації нам відомі. І дуже неспокійно і для повітряної компоненти – "привид Бельбеку" не дає спокою й іншим локаціям,
– розповіла Наталія Гуменюк.
Раніше речниця ОК "Південь" пояснювала, що внаслідок атаки ЗСУ по аеродрому "Бельбек" вдалось знищити пункт зв'язку, що вплинуло на роботу авіації. Внаслідок атаки українських військових вороже військове керівництво переорієнтовується на інші пункти базування.
Атака ЗСУ по аеродрому "Бельбек": коротко
- Українські військові вдарили по аеродрому "Бельбек" 31 січня 2024 року. У телеграм-каналах писали, що там спалахнула потужна пожежа.
- Згодом командувач Повітряних сил України натякнув на удар по "Бельбеку" в Криму. Микола Олещук написав, що у складі Повітряних сил ЗСУ є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, а її штатне місце базування – аеродром "Бельбек". Він запевнив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище. Також він подякував "усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності".
- Згодом стало відомо, що ЗСУ влучили в пункт зв'язку на аеродромі. Британська розвідка заявила, що ця атака ще більше підірвала потенціал російської авіації. Адже ЗСУ знищили "бункер координаційного центру радіолокаційного контролю". Це, ймовірно, погіршить здатність Росії координувати повітряну діяльність у Чорноморському регіоні, вплине на парк літаків A-50, а також на все більш виснажених досвідчених пілотів, які можуть керувати повітряними операціями.