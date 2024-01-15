На сколько дней военные могут взять отпуск и как его получить

Летом президент Зеленский подписал новый закон, регулирующий право на отдых для находящихся на фронте военнослужащих. Теперь продолжительность отпуска для защитника больше на 20 дней.

Украинские кадровые военные, а также мобилизованные могут взять отпуск. Какое она бывает, читайте дальше.

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Виды отпусков для военных

Так, основной отпуск для военнослужащих не может длиться более 30 дней в году. Причем использовать его за раз нельзя. Он предоставляется только частями по 15 дней. Кроме того, существуют так называемые отпуска – "исключения", которые берутся при наличии соответствующих обстоятельств.

Так, по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам предусмотрено не более 10 отпускных дней.

Также военнослужащий имеет право на отпуск по лечению в связи с болезнью или ранением с сохранением денежного довольствия. Она, кроме определенных исключений, длится не больше одного – четырех месяцев.

Отдельно предусмотрено, что лечение вне Украины не может превышать 12 месяцев подряд.

Есть отпуска и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего, иногда – шестилетнего возраста. Если папа и мама – оба военнослужащих, тогда отпуск предоставляется одному из них.

Кроме того, женщины – военные могут взять отпуска в связи з беременностью и родами.

Как получить отпуска

Время, использованное на дорогу, не учитывается в продолжительности отпуска. Его считают по отдельности. Он не может быть больше двух суток в одну сторону.

Чтобы взять отпуск, военнослужащий должен подать соответствующий рапорт командиру подразделения. Затем подписанный командиром подразделения рапорт подается командиру воинской части через штаб.

Далее издается приказ командиру воинской части о предоставлении ежегодных основных отпусков. Приказ появляется не позднее чем за две недели до начала отпуска. Военному выдают специальный отпускной билет.

В месте, где мужчина планирует провести отпуск, он должен стать на учет, а по окончании – сняться с него.

Если произошли какие-то непредвиденные обстоятельства, по которым военный не имеет возможности вовремя вернуться с места проведения отпуска, или наоборот, задержался на пути к нему, отпуск можно продлить.

Напомним, в конце 2023 года в Украине представили новый законопроект о мобилизации. Сейчас Кабмин отозвал его для внесения корректив.

Известно, что этот документ содержит пункты по отпускам для военных, а также демобилизации. В частности, он предлагает предоставить мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы.

Военные, которые в течение шести месяцев непрерывно вовлечены в боевые действия, могут пойти на отдых и восстановление боеспособности. Период восстановления должен составлять не менее 2 месяцев.