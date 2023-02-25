Свобода бесценна, за нее следует бороться столько, сколько нужно: текст речи Байдена в Киеве

Это величайшая война в Европе за три четверти века. И вы побеждаете вопреки ожиданиям всех, кроме ваших собственных. Мы уверены, что вы будете продолжать побеждать.

24 Канал публикует полный текст речи президента США Джозефа Байдена на пресс-конференции во время визита в Киев.

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Спасибо, господин президент. Вы знаете, год назад мы говорили по телефону. В Вашингтоне была поздняя ночь, а здесь, в Киеве, утро. Российские самолеты в воздухе, танки идут через вашу границу. Вы сказали, что слышите взрывы за окном. Я никогда этого не забуду. И мир вот-вот должен был измениться.

Я хорошо это помню. Ибо дальше я спросил вас: "Что, господин президент? Что я могу для вас сделать? Чем я могу быть полезным?" Вы сказали: "Соберите мировых лидеров. Попросите их поддержать Украину". Соберите мировых лидеров и попросите поддержать Украину. Вы также сказали, что не знаете, когда мы сможем поговорить снова.

В ту темную ночь год назад мир буквально готовился к падению Киева… возможно, даже к концу Украины. Кажется, что это было гораздо раньше, чем год назад. Год спустя Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит. Американцы с вами, весь мир с вами.

Должен сказать, что Киев покорил мое сердце. Я приезжал сюда 6 раз как вице-президент, однажды как президент. В 2009 году я впервые приехал сюда как вице-президент, затем, в 2014 году, я трижды приезжал после Революции Достоинства. В 2015 году я снова приехал выступить перед Советом, говорить о развитии сильной демократии. Я снова приехал в 2017 году, именно перед тем, как покинуть пост вице-президента. Я знал, что вернусь, но хотел быть уверен.

Хотя выборы закончились и Барак и я должен был покинуть Белый дом, я решил еще раз съездить в Киев, пока новый президент не принял присягу.

Поэтому президент Зеленский, для меня было большой честью встретиться здесь, в Киеве, с вашими военными, разведчиками, вашими дипломатическими командами, общественными лидерами, которые проявили мужество и помогли своей стране.

Впечатляет, как в самый темный час все проявили мужество. Все – женщины, маленькие дети пытались сделать хоть что-то – вытаскивали людей из домов после обстрелов, которые я считаю военным преступлением. Это ужасно. И весь мир видит это, смотрит на это. Это величайшая война в Европе за три четверти века. И вы побеждаете вопреки ожиданиям всех, кроме ваших собственных.

Мы уверены, что вы будете продолжать побеждать. Вы знаете, как я осенью, около года назад, получил первый отчет разведки, мы думали о том, как сплотить остальной мир. Как мне помочь вам с обещанием, которое вы просили меня дать – сплотить мир? Как заставить мир реагировать? Американцы, независимо от их политических взглядов, решили, что они пойдут вперед. Американцы знают, насколько это важно.

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Неукротимая агрессия является угрозой для всех нас. Мы создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана по всему миру. Более 50 наций помогают Украине защищаться беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой. Мы объединили ведущие экономики мира, заставляющие Россию платить огромную цену и давить на ее экономику.

Итого мы пообещали около 700 танков, тысячи единиц бронетехники, тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 новейших ракетных систем, противокорабельные и системы ПВО… Мы объявим еще о полумиллиарде долларов помощи. И это только то, что касается США.

Сегодняшнее объявление включает артиллерийские боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin и противотанкового оружия, радары для наблюдения за воздушным пространством, которые помогут оградить украинский народ от бомбардировок с воздуха. Позже мы объявим о дополнительные санкции против элит и компаний, пытающихся уклониться от санкций и поддержать российскую военную машину И благодаря двупартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе мы предоставим миллиарды прямой бюджетной поддержки, которую правительство может использовать сразу для обеспечения основных потребностей граждан.

Цена, которую пришлось заплатить Украине, чрезвычайно высока. И количество жертв очень велико. Мы скорбим вместе с семьями тех, чьи жизнь унесла жестокая и несправедливая война. Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы.

Но целью России было стереть Украину с карты. Путинская захватническая война терпит поражение. Российские военные потеряли половину захватившей территории. Десятки тысяч молодых талантливых россиян бегут, не желая возвращаться в Россию. Убегают не просто от армии – убегают от самой России. Потому что они не видят будущее в своей стране. Российская экономика сейчас изолирована и приходит в упадок.

Путин считал, что Украина слаба, а Запад разъединен. Как вы знаете – я говорил вам в начале, господин президент, – он рассчитывает на то, что мы не будем держаться вместе, на неспособность НАТО сохранить единство. Он рассчитывает, что мы не сможем привлечь других в поддержку Украины. Он думал, что сможет переиграть нас. Я не думаю, что сейчас он думает так же. Бог знает, о чем он думает, но вряд ли это. Но он полностью ошибся. И год спустя доказательства этому – здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе.

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Господин президент, я рад возможности совершить ответный визит после вашего приезда в нашу страну, в Вашингтон.

Недавно вы говорили Конгрессу: "Мы не боимся и никто в мире не должен бояться". Вы и все украинцы, господин президент, каждый день напоминаете миру, что означает слово мужество. Все секторы вашей экономики, все сферы жизни… Это поразительно. Это напоминает нам, что свобода бесценна. За нее следует бороться столько, сколько нужно. И именно столько мы будем с вами, господин президент, – столько, сколько потребуется.