Окончательно убьет легитимность Путина, – сказал Галлямов, что станет катастрофой для режима диктатора

Российский добровольческий корпус начал "освобождение" Белгородской области и призвал всех неравнодушных к судьбе России присоединяться и вместе противодействовать путинскому режиму. Вероятность массового восстания в России низка, однако своеобразная революция там может начаться от потери определенных территорий, смены общего настроения населения и давления на кремлевского фюрера.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он предположил, что можно разбить Владимира Путина до конца.

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Галлямов убежден, что при желании Российский добровольческий корпус может собрать достаточно масштабную группировку, мотивацией для которой станет ощущение успеха, который в определенной степени они уже получили. Это мотивирует других россиян присоединяться к бунту.

Сразу пойти на Москву они вряд ли смогут, но захватить и контролировать часть России это вполне реально.

Что может породить кризис в Кремле

По словам аналитика, Владимир Путин сам создал режим, побуждающий к вынужденному цинизму. В авторитарных государствах люди начинают говорить исключительно то, что требует фюрер. Однако они понимают, что их так называемый патриотизм ничего не стоит, как и у всего окружения. В какой системе координат может сыграть немаловажную роль успех и сила.

Путинский режим был легитимен сам по себе, пока он был сильным. А сейчас происходит демонстрация слабости после инцидентов в Белгородской области и т.д.

– добавил Галлямов.

Это в свою очередь может снизить боеспособность русской армии. Ведь повстанцы мотивированы, за ними сила, а у российской армии мотивации практически нет, поэтому она может пойти вслед за более сильными.

Постоянные убеждение Евгения Пригожина, что армия министерства обороны ничего не стоит и победы Украины могут кардинально изменить картину мира для российских окупантов.

Политтехнолог считает, что совокупность этих событий в течение недолгого времени: полгода – год сможет породить настоящий кризис в Кремле. После чего у Путина не останется другого выхода, как просто поднять руки и сдаться, ведь обстоятельства окажутся выше его.

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Потеря территорий станет роковой

Описанные процессы могут начаться на любой территории России, не только в Курской, Белгородской и Брянской областях, даже в Крыму.

Однако утрата Крыма, по мнению политтехнолога, не будет большим ударом по России. Там ведь просто скажут, что все вернулось к ситуации до 2014 года. Они не будут придавать такого значения потере территории Украины, ведь понимают, что она не является исторически русской.

Потеря изначально российских территорий станет настоящей катастрофой для России. Это подтвердит окончательное бессилие Путина и в глазах народа, в глазах элит и самое главное – в его глазах.

Какая сейчас ситуация на Белгородщине