Уже начинают истерить: что будет стимулировать россиян к бунтам

Регулярные атаки по объектам на России влияют на общее настроение россиян. Однако не стоит надеяться на то, что российское население будет жаловаться из-за того, что им что-то прилетает и выражать недовольство политикой Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу сказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Вежа". Он добавил, что исключительно из-за атаки украинских БПЛА россияне не пойдут против диктатора.

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"Пока Запад не изменит свою политику в отношении России, и страны ОПЕК, которые определяют уровень цены нефти, то говорить о трансформации процессов на территории страны-агрессора пока не приходится", – отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Сколько россияне будут терпеть режим Путина

Для бунтов на России должен сформироваться ряд других факторов, которые будут стимулировать российское население проявлять свое недовольство и в конце концов поднимать бунты.

В частности, это экономические факторы, конечно, удары по России подсвечивают эту проблему, международное давление и едва ли не самое главное – ограничение возможности России зарабатывать деньги на международных рынках. Ведь пока Россия будет торговать нефтью и получать миллиарды доходов в бюджет, она сможет поддерживать свое состояние,

– сказал Клочок.

Ключевое значение по возмущению российского населения имеет международный фактор. Сегодня несмотря на то, что российская экономика перегрета, это все равно дает возможности большому количеству населения получать высокие доходы.

Конечно, уровень бедности на России крайне высок – более 60%. Однако даже социальное напряжение, бедность в перспективе вряд ли создадут благоприятную почву для того, чтобы возникли российские бунты и достигли масштаба, что россияне пойдут сносить Кремль,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Сейчас на России происходят совершенно другие процессы. Это скорее провокация российских элит к разделению власти, но политики на России способны пока договариваться, делиться деньгами и обеспечивать постоянство режима, который обслуживаю большое количество населения. Они будут сдерживающим фактором россиян, которые живут в бедности, видят эти взрывы.

К слову, по данным украинской разведки, несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются россияне, они не готовы к бунту против Владимира Путина.