Про це 24 Каналу сказав Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа". Він додав, що виключно через атаки українських БпЛА росіяни не підуть проти диктатора.

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"Допоки Захід не змінить свою політику щодо Росії, а країни ОПЕК, які визначають рівень ціни нафти, то говорити про трансформацію процесів на території країни-агресора поки не доводиться", – зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Скільки росіяни терпітимуть режим Путіна

Для бунтів на Росії має сформуватися низка інших факторів, які стимулюватимуть російське населення проявляти своє невдоволення й врешті-решт підіймати бунти.

Зокрема, це економічні фактори, звісно, удари по Росії підсвічують цю проблему, міжнародний тиск й чи не найголовніше – обмеження можливості Росії заробляти гроші на міжнародних ринках. Адже поки Росія торгуватиме нафтою та отримуватиме мільярди прибутків до бюджету, вона зможе підтримувати свій стан,

– мовив Клочок.

Ключове значення щодо збурення російського населення має міжнародний фактор. Сьогодні попри те, що російська економіка перегріта, це однаково дає можливості великій кількості населення отримувати високі доходи.

Звісно, рівень бідності на Росії вкрай високий – понад 60%. Однак навіть соціальна напруга, бідність у перспективі навряд чи створять сприятливе підґрунтя для того, щоб виникли російські бунти й досягнули масштабу, що росіяни підуть зносити Кремль,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Зараз на Росії відбувають абсолютно інші процеси. Це швидше провокація російських еліт до поділу влади, але політики на Росії здатні поки що домовлятися, ділитися грішми й забезпечувати сталість режиму, який обслуговую велику кількість населення. Вони будуть стримуючим фактором росіян, які живуть у бідності, бачать ці вибухи.

До слова, за даними української розвідки, попри проблеми, з якими зіштовхуються росіяни, вони не готові до бунту проти Владіміра Путіна.