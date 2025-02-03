Что такое редкоземельные металлы, которые хочет обменять Трамп

Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные ресурсы из Украины на военную помощь США. Эти металлы широко используются в современных технологиях –от привычной электроники до космической отрасли.

В ОП уже отреагировали на заявление Трампа и отметили, что предложение с ресурсами есть в Плане победы Зеленского. Что же это за редкоземельные металлы и зачем они США – сообщает 24 Канал.

К теме Трамп говорит, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь США

Что такое редкоземельные металлы

Редкоземельные металлы являются незаменимыми в современном мире, ведь используются во многих отраслях. Они имеют уникальные физико-химические свойства, и более того – их нельзя просто заменить другими материалами. Эти металлы в большинстве добывают в Китае, и сейчас США и ЕС ищут новые источники.

Да, редкоземельные металлы на самом деле не являются редкими. Проблема заключается в том, что их сложно добывать. Редкоземельные металлы не образуют больших залежей как, к примеру, руда или железные металлы, а потому очищать их – сложный и дорогой процесс.

В общем, редкоземельные металлы – это 17 элементов таблицы Менделеева: Sc – скандий, Y – иттрий, La – лантан, Ce – церий, Pr – празеодим, Nd – неодим, Pm – прометий, Sm – самарий, Eu – европий, Gd – гадолиний, Tb – тербий, Dy – диспрозий, Ho – гольмий, Er – эрбий, Tm – тулий, Yb – итербий, Lu – лютеций.

Согласно открытым данным, Украина обладает запасами цветных и редкоземельных металлов. Речь идет про:

литий,

бериллий,

цирконий,

тантал,

ниобий,

иттрий,

гафний.

Кроме того, Украина имеет запасы титана, урановых руд, марганца, железа, золота, свинца, цинка, кобальта, никеля, меди и т.п.



Где в Украине месторождения редкоземельных металлов / Инфографика Минеральные ресурсы Украины по состоянию на 2021 год

По оценке Forbes за 2023 год, совокупная стоимость полезных ископаемых в Украине достигает 15 триллионов долларов. Впрочем, более 70% общей суммы приходятся на три области – Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую.



Объем полезных ископаемых в разных областях / Инфографика Forbes

Где используются редкоземельные металлы

Редкоземельные металлы являются незаменимыми во многих высокотехнологичных отраслях. Медицина, электроника, зеленая энергия, оптика и даже космическая отрасль не могут найти замену некоторым критически важным материалам.

Так, редкоземельные элементы используются в производстве смартфонов, компьютеров, оборудования для томографов, лазеров, для создания прочных и тому подобное. К примеру, литий – один из ключевых компонентов для производства различных товаров: от смартфонов до истребителей.



Где используются редкоземельные металлы / Инфографика "Экономическая правда"

В СМИ предполагают, что поскольку большую долю добычи редкоземельных металлов контролирует Китай, то добыча украинских ресурсов внесла бы существенные изменения на геополитическую карту. Поскольку страны Запада переходят на зеленую энергетику, то редкоземельные металлы помогли бы избавиться от зависимости от Китая.