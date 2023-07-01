Я не могу голосовать на выборах США, – Зеленский об угрозе возвращения Трампа в Белый дом

Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом. Следующие выборы президента США пройдут уже в 2024 году.

Зеленский подчеркнул, что недавно Украину посетил Майк Пенс – как американец и республиканец. Он поддерживает Украину.

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Президент подчеркнул: большинство в партии Пенса поддерживают Украину. Есть только несколько голосов, озвучивающих опасные месседжи.

На выборах в США я не голосую и ничего не могу поделать. Главное – не потерять поддержку этих двух крупных партий,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил: у них с Джо Байденом могут быть разные взгляды на использование того или иного оружия. В то же время, американский лидер и в целом Конгресс поддерживают Украину.

Что Пенс сказал в Украине

Майк Пенс посетил Украину 29 июня. Он побывал в Ирпене, Буче и Мощуне. Политик отметил свою поддержку Украины.

"Я верю, что Америка – лидер свободного мира. Но приезд сюда (в Украину – 24 Канал) как частного лица – возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат, которые держат оборону в этих лесах", – заявил Пенс.

Впоследствии он подчеркнул, что "его решимость поддерживать Украину сильна как никогда".