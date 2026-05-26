Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий 2 штурмового батальона 5 ОШБр Станислав Старостенко "Юрист", который сейчас находится в Киеве в командировке. Он приехал в столицу, чтобы забрать для собратьев средство поражения и посетить несколько благотворительных мероприятий в поддержку своего батальона и был шокирован из-за некоторых вещей.

Что возмущает в Киеве бойца 5 ОШБр?

По его словам, сейчас действительно есть много волонтеров, которые прислушиваются к просьбам военных, но есть и другие мнения среди гражданских. В частности, часть украинцев сейчас не знают, как проходит война.

Кроме того, его удивил концерт группы "Бумбокс", который недавно состоялся в Киеве.

Это меня бесит. Кто это позволил? Десятки тысяч людей были в одном месте. Раньше мы организовывали мероприятие и нам не позволили собирать более сотни людей в одном месте. Меня бесит очередь в McDonald's, Namelaka, где постоянно очередь и чек не меньше, чем тысячу. Здесь такое происходит, а мы воюем. То есть есть страна, которая проводит фестивали, а есть волонтеры, которые выпрашивают по 10 гривен,

– подчеркнул он.

Старостенко подчеркнул, что большое скопление людей требует серьезных мер безопасности, которых на концерте он не увидел. Он также заметил, что пока люди стоят в длинных очередях за дорогими десертами, военные думают, как доставить собратьям на позиции лапшу "Мивина".

"Может, стоит сегодня не съесть это пирожное, а отдать войску? Есть много скандалов со сборами, с нецелевым использованием средств. Поэтому призываю помогать людям, которых вы знаете, штурмовым бригадам, которые на передке", – сказал он.

Что еще часто раздражает военных?

Ранее главный сержант роты снайперов специального назначения бригады "Рубеж" Николай "Раптор" заметил, что в Украине есть много немотивированных людей, которые не понимают важности защищать собственную страну. По его мнению, людям стоит готовиться к войне, чтобы если их заберут в армию, они имели больший шанс на выживание.

Между тем Алина Михайлова рассказала, что часто среди украинцев встречаются шаблоны и стереотипы относительно военных. К сожалению, бытует мнение, будто, бойцы не могут, например, хорошо одеваться, находясь в отпуске.