Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець 2 штурмового батальйону 5 ОШБр Станіслав Старостенко "Юрист", який зараз перебуває в Києві у відрядженні. Він приїхав у столицю, щоб забрати для побратимів засіб ураження та відвідати кілька благодійних заходів на підтримку свого батальйону і був шокований через деякі речі.

Дивіться також Над Москвою до кінця війни закрили небо: політтехнолог вказав на цікаву деталь цього рішення

Що обурює в Києві бійця 5 ОШБр?

За його словами, зараз справді є багато волонтерів, які дослухаються до прохань військових, але є й інші думки серед цивільних. Зокрема, частина українців зараз не знають, як проходить війна.

Крім того, його здивував концерт гурту "Бумбокс", який нещодавно відбувся у Києві.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Це мене бісить. Хто це дозволив? Десятки тисяч людей були в одному місці. Раніше ми організовували захід і нам не дозволили збирати понад сотню людей в одному місці. Мене бісить черга в McDonald's, Namelaka, де постійно черга і чек не менше, ніж тисячу. Тут таке відбувається, а ми воюємо. Тобто є країна, яка проводить фестивалі, а є волонтери, які випрошують по 10 гривень,

– наголосив він.

Військовий 5 ОШБр про те, що його дратує в Києві: дивіться відео

Старостенко підкреслив, що велике скупчення людей вимагає серйозних заходів безпеки, яких на концерті він не побачив. Він також зауважив, що поки люди стоять у довгих чергах за дорогими десертами, військові думають, як доставити побратимам на позиції локшину "Мівіна".

"Може, варто сьогодні не з'їсти це тістечко, а віддати війську? Є багато скандалів зі зборами, з нецільовим використанням коштів. Тому закликаю допомагати людям, яких ви знаєте, штурмовим бригадам, які на передку", – сказав він.

Що ще часто дратує військових?

Раніше головний сержант роти снайперів спеціального призначення бригади "Рубіж" Микола "Раптор" зауважив, що в Україні є багато невмотивованих людей, які не розуміють важливості захищати власну країну. На його думку, людям варто готуватись до війни, щоб якщо їх заберуть в армію, вони мали більший шанс на виживання.

Тим часом Аліна Михайлова розповіла, що часто серед українців зустрічаються шаблони та стереотипи щодо військових. На жаль, побутує думка, буцімто, бійці не можуть, наприклад, гарно одягатись, перебуваючи у відпустці.