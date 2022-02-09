Что задумал Кремль: Кулеба назвал базовый сценарий России по Украине

В МИД высказались о коварных намерениях России. Там считают, что "базовый сценарий" государства-агрессора заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине без применения вооруженной силы.

На эту тему высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 канал. 9 февраля чиновник пообщался с журналистами.

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Чем отличаются базовые сценарии Украины и России

Глава МИД подчеркнул, что в нынешних условиях базовый сценарий для Украины – вынудить Кремль отвести силы и технику от границ нашего государства и с временно оккупированных территорий. А также – снизить общую напряженность и разблокировать переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе.

Зато в Москве, как убежден министр иностранных дел, наоборот хотят нагнетать ситуацию, чтобы дестабилизировать Украину.

То есть для них идеально – это дестабилизировать ситуацию, не прибегая к вооруженной силе снова, а только угрожая ее применением,

– отметил Кулеба.

Предыдущие заявления главы МИД

Кулеба высказался о российских войсках, скопленных у границ Украины. Он считает, что таким образом Москва пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне.

Министр подчеркнул, что Украина имеет свои "красные линии". Первая – это отсутствие уступок по территориальной целостности нашего государства, а вторая – никаких прямых диалогов с боевиками.

Чиновник призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам на фоне усиления агрессии Кремля. "Украина готова к любому развитию событий. Мы сможем выстоять", – добавил он.

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