Минобороны России дожмет Пригожина, все закончится кроваво, – Подоляк

Внутренняя ситуация в России не стабильна. Евгений Пригожин, ранее был одним из самых влиятельных людей, сейчас почти полностью избавился от этого влияния.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден, что конфликты среди высшего руководства России неизбежно приведут к последствиям для главных политических лиц.

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По словам Подоляка, Евгений Пригожин уже проиграл аппаратный конфликт Сергею Шойгу и российскому генералитету. Пригожин потерял контроль над федеральной системой исполнения наказаний, сейчас с ней уже работает российское минобороны.

Я не думаю, что есть много желающих "зеков", которые были бы готовы идти умирать, потому что одно дело идти через ПВК "Вагнер" и получить определенные деньги и гарантии. Другое дело – из-за минобороны, и тебя просто убьют без каких-либо гарантий и денег,

– добавил политик.

Противостояние в России будет иметь последствия

Подоляк считает, что для Пригожина все будет "намного кровавее чуть позже". Сначала он очень высоко поднялся, ведь говорили, что он едва ли не равен Владимиру Путину по поводу комментирования хода СВО, по поводу влияний на военных коров и на медийный компонент.

Теперь он все теряет. Я думаю, минобороны дожмет его и мы с вами о Пригожине будем говорить в другой тональности,

– допустил Подоляк.

Он указал, что подобная ситуация говорит о нестабильности окружения Путина. В нем нарастают конфликты, к перевороту в России это вряд ли приведет, но конфликты будут иметь определенные физические или юридические последствия для ключевых действующих лиц.

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