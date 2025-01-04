"Холодильник" начинает побеждать "телевизор": каковы перспективы экономики России в 2025 году

В 2025 году экономику России ждут серьезные вызовы. Выносливость ее экономики зависит не от уровня жизни россиян, на который Кремлю все равно, а от возможностей российского военно-промышленного комплекса восстанавливать потенциал оккупационной армии.

Поэтому общая атмосфера в России будет ухудшаться, однако россияне все равно не начнут протестовать. Такое мнение 24 Каналу озвучил экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Читайте также Время потрясений после демонстрации хрупкости: что ждет экономику России в 2025 году

2025 будет сложным для экономики России

Олег Пендзин отметил, что российская экономика из-за глобализации, потери за последние 30 лет целых направлений научных исследований, разработок, связанных с высокотехнологичными вещами, самостоятельно восстанавливать свой военный потенциал не может. Военная машина России может работать только благодаря поставкам товаров двойного использования, в частности, из Китая, экспортом через "третьи руки", через посредничество, через обхождение санкций.

Российская экономика даже менее выносливая, чем украинская. В частности, уровень инфляции, устойчивости финансовой системы в Украине лучше.

На сегодня ставка рефинансирования Центробанка России составляет 21%. Проценты инфляции, которые есть сегодня в России, особенности внутреннего рынка, требовали от Центробанка увеличить учетную ставку до 23 – 25%, но они оставили ее неизменной под серьезным давлением Кремля.

Поэтому когда мы говорим о перспективах российской экономики с точки зрения роста инфляции, это будет очень сильно углубляться в первом полугодии 2025 года. Потому что любые предохранители уже не действуют, а общий объем финансирования военно-промышленного комплекса будет наращиваться,

– пояснил экономист.

Тех объемов, которые сегодня российской армии может предоставить Северная Корея, точно не будет хватать для обеспечения военно-промышленных потребностей. Поэтому будет углубляться кризис кадровый, ресурсный. Однозначно это будет отражаться на способности ВПК восстанавливать российский военный потенциал.

Уже сегодня в отдаленных регионах России, в частности, в Якутии введены карточки на продовольствие. Уже начинается серьезный дефицит продуктов, товаров народного потребления.

Также достаточно свободная ситуация с ипотекой, кредитованием создала условия для очень большого насыщения российской экономики свободным денежным ресурсом, который сегодня сильно влияет на раскручивание инфляции.

Поэтому все эти вещи будут приводить к обнищанию российского населения, однако россияне это обсудят только на кухне. Скорее всего, никаких протестов в России не будет.

Общая атмосфера будет ухудшаться. Соревнование между "холодильником" и телевизором начинает активно проигрывать телевизор. "Холодильник" начинает побеждать, но пока это кухня. Дальше в 2025 году это не выплеснется,

– предположил директор Экономического дискуссионного клуба.

Рекордные 13,5 триллионов российских рублей, которые в 2025 году Россия предусмотрела на военные расходы, нужно заработать. Это возможно только из экспорта энергоносителей. В 2025 году не будет действовать украинская ветка газотранспортной системы, что негативно повлияет на доходы страны-агрессора. Кроме того, есть много других вещей, которые сегодня находятся под санкциями и серьезно уменьшают доходы российского бюджета.

Поэтому 2025 год будет чрезвычайно тяжелым для российской экономики с точки зрения усиления инфляционных процессов, ухудшения условий восстановления военной машины. Однако пока Китай стоит за спиной России, ничего принципиально меняться не будет. Значение Пекина для окончательного решения вопроса активной фазы боевых действий чрезвычайно велико.