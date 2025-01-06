Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что в 2025 году якобы "все будет хорошо". Россияне сейчас очень обеспокоены из-за заоблачных цен и дефицита продуктов. Такими обещаниями кремлевский диктатор пытается успокоить своих граждан.

На самом деле Путина ждут очень сложные времена. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон.

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Путин в сложном положении

Гэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что Путин осознает того, что Россия проигрывает. Кремль будет находиться в невыгодном положении, если не выполнит достаточно быструю политическую и дипломатическую работу, чтобы сохранить свои позиции перед собственным народом. Поэтому от российского диктатора звучит очень много странных заявлений.

Когда наступит 20 января, Трамп возьмет под контроль США и фактически снова станет мировым полицейским, то Путин будет находиться в очень сложном положении. Путина ждут тяжелые и непредсказуемые времена. Он знает, что российские диктаторы-неудачники редко живут очень долго после свержения,

– сказал он.

К слову, журналисты The New York Times назвали новогоднее послание Путина оптимистичным и расплывчатым. По мнению диктатора, Россия "движется вперед". Он даже заверил россиян в том, что "все будет хорошо". Однако ни о войне, ни об инфляции так называемый глава Кремля ничего не сказал. Как пишут в СМИ, будущее России максимально неопределенное, поэтому Путину нечего было сказать.