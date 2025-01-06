Насправді Путіна чекають дуже складні часи. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Путін у складному становищі

Геміш де Бреттон-Гордон припустив, що Путін усвідомлює того, що Росія програє. Кремль перебуватиме у невигідному становищі, якщо не виконає досить швидку політичну та дипломатичну роботу, щоб зберегти свої позиції перед власним народом. Тому від російського диктатора звучить дуже багато дивних заяв.

Коли настане 20 січня, Трамп візьме під контроль США та фактично знову стане світовим поліцейським, то Путін перебуватиме у дуже складному становищі. Путіна чекають важкі та непередбачливі часи. Він знає, що російські диктатори-невдахи рідко живуть дуже довго після повалення,

– сказав він.

До слова, журналісти The New York Times назвали новорічне послання Путіна оптимістичним та розпливчастим. На думку диктатора, Росія "рухається вперед". Він навіть запевнив росіян у тому, що "усе буде добре". Однак ані про війну, ані про інфляцію так званий очільник Кремля нічого не сказав. Як пишуть у ЗМІ, майбутнє Росії максимально невизначене, тому Путін не мав що сказати.