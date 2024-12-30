"В Кремле уже работают против Путина": к чему готовиться диктатору в 2025 году

Из-за экономических проблем в России вспыхнула борьба между силовиками и одна структура откровенно работает против Владимира Путина. В частности, они даже могут сдать российского диктатора.

Какие проблемы ждут Путина в 2025 году и от кого диктатору ждать "ножа в спину" – специально для 24 Канала разбирались эксперты. Детали – читайте далее в материале.

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Какие проблемы ждут Кремль в 2025 году

Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала, что в России уже некем восполнять нехватку рабочих рук. Раньше это компенсировали мигранты, однако сейчас их стало меньше из-за того, что никто не хочет получать российские паспорта, ведь с ними людей сразу же отправляют на фронт.

Сейчас эту проблему никак не решить и, по мнению Романовой, 2024 год будет последним относительно удачным годом для экономики России. Уже видим, как федеральным судьям сократили 50% надбавки, а это является самоубийством для Путина, ведь судьи являются основой его власти и охраняют режим.

Если уж жертвуют их благосостоянием и лояльностью, то, думаю, в 2025 году Путин столкнется с неотвратимыми инфляцией, дефицитом рабочей силы и полной изоляцией России,

– предположила Романова.

Да, санкции против страны-агрессора работают медленно, но они все-таки имеют серьезное влияние на общую ситуацию.

Романова назвала проблемы, которые ждут Путина в 2025 году: смотрите видео

ФСБ работает против Путина

В России вспыхнул конфликт между силовиками из-за бизнеса Wildberries, на котором обе стороны хотят нажиться. Из него следует то, что Путину остались преданными росгвардия и Рамзан Кадыров, тогда как ФСБ и ее союзники занимают другую сторону конфликта. Таким образом, по словам общественного деятеля независимой Чечни Руслана Кутаева, Путин и ФСБ разделились, и последняя ведет деятельность против диктатора.

Пока Путин заявляет, что он – дагестанец и так пытается объединить многонациональный российский народ, призывая доверять ему и быть вместе, ФСБ имела другие намерения. В частности, под кураторством главы следственного комитета Александра Бастрыкина она начала натравливать россиян друг против друга и разжигать вражду, устраивая гонения мусульман, кавказцев.

Вот эту великую силу ФСБ противопоставляет титульной российской нации. Почему? Во-первых, чтобы подорвать единство и поддержку Путина. Во-вторых, они уже создают постпутинскую Россию – постпутинскую власть в России,

– рассказал Кутаев.

По его словам, они понимают, что Россия проиграла Украине и не хотят, чтобы их похоронили под руинами путинского здания. Поэтому пытаются избежать поражения и договориться с Украиной. Скорее всего, они давно ведут консультации с США о возможности сдать Путина, чтобы сохранить свою власть в России.

Кутаев о конфликте силовиков в Кремле: смотрите видео

В 2025 году давление на диктатора усилится

В 2025 году российские элиты могут активнее давить на диктатора Путина. Профессор оборонных исследований Майкл Кларк объяснил, что это возможно при определенном условии.

Если не будет никакого вида переговорного перемирия и Путин переоценит свои возможности и будет настроен продолжать изнурительные действия ради незначительных достижений в Украине, тогда я верю, что в течение 2025 года давление на Путина будет усиливаться из-за цены, которую Россия платит за то, чтобы вести эту войну,

– подчеркнул Кларк.

Эта цена будет постоянно расти в течение года и если Россия не договорится о прекращении огня, то Путин испытает большее давление со стороны своего окружения.

Трамп готовит катастрофу для российского режима

Дональд Трамп планирует увеличить добычу нефти в США после прихода в Белый дом и, как следствие, цены на нефть могут снизиться. Общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус заметил, что это может привести к настоящей катастрофе для Путина, ведь Россия уже и так чувствует последствия для своей экономики, в частности там значительно урезали выплаты контрактникам.

Сейчас стоимость барреля нефти составляет 72 доллара, а Трамп сделает, что цена упадет до 30 долларов. Тогда Путину будет конец, это будет катастрофой для него,

– объяснил Пинкус.

Кроме того, в России сейчас возникла проблема и с угольной промышленностью, что тоже существенно снижает поступление денег в бюджет страны-агрессора.

Кто может повлиять на Путина

В мире еще остаются лидеры, которые имеют влияние на диктатора Владимира Путина. Как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, во время встречи Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом прозвучали заявления, что Путин может прислушаться к Си Цзиньпину. Западные СМИ тогда даже писали, что нужен ультиматум – либо Си давит на Путина, чтобы тот закончил войну, либо пошлины на китайскую продукцию будут подняты.

Видим новый вариант общения с Китаем. Посмотрим, как он на это отреагирует, но надо больше привлекать страны, которые имеют хорошие отношения с Россией. Например, Индия, возможно, Турция,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Путину надо объяснить – чем дольше он затягивает войну, тем вероятнее станет непосредственное столкновение с НАТО, а к этому Россия точно не готова. Провал в Сирии в очередной раз продемонстрировал, что страна-агрессор не такая мощная. Это стало очередной демонстрацией того, что она существенно теряет и вряд ли Путин захочет получить еще одну "пощечину" от стран НАТО на поле боя в Украине.

Ус сказал, кто может повлиять на Путина: смотрите видео