Не Куба, а Судан: что ждет Россию из-за конца сверхприбыли и войны всех против всех

После 14 месяцев войны даже в самой России стихли жалкие восхваления, а пропагандисты начинают осознавать, что дальше будет гораздо хуже. Страна со столицей в Москве летит в бездну. И тому есть немало причин.

Почему России будет гораздо сложнее перенести санкции, чем, например, Кубе, Венесуэле, Ирану и КНДР – читайте в материале 24 Канала.

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Конец сверхприбыли от нефтедолларов

Когда Россия начинала полномасштабное вторжение в Украину, она рассчитывала на блицкриг, который сделает неактуальными западные санкции. Ведь, по мнению россиян, исчезнет сама причина их введения – независимое украинское государство. Был у россиян и план Б – мощная экономика и плановая автаркия. Относительно России термин "мощная экономика" звучит несколько иронично, тем не менее у россиян были давние аргументы – нефть и газ.

Стабильность российской экономике обеспечивала относительно мудрая макрофинансовая политика, а также успехи и программы так называемого "параллельного импорта". Впрочем, именно нефтедоллары и невозможность мира сразу отказаться от приобретения российских энергоносителей финансировали агрессивную войну против Украины и геноцид украинского народа.

Но всему приходит конец. Россия сама многое сделала для этого – и благодаря поражениям на фронте, и благодаря фиаско на международной арене.

Газ для Европы Россия перекрыла собственноручно, сначала скандальным решением о расчетах в рублях, а затем диверсиями на "Северных потоках".

Дальше "подъехали" санкции от Запада – страны Европы хорошо подготовились и не только не замерзли без российского газа, но нашли лучшие варианты поставок.

Токсической стала и российская нефть – против нее и средств ее доставки были введены ограничения, что заставило Россию коренным образом изменить маршруты поставок. Теперь главными адресатами стали Китай и Индия – эти две страны специфичные в плане ведения бизнеса, а потому Россия понесла дополнительные потери.Российский рубль падал до самого низкого уровня за год по отношению к доллару США / AP

Все это совокупно означает не что иное, как конец сверхприбыли, а также глубокий кризис отрасли. Без западных технологий, инвестиций и запчастей, включая элементарные болты, это все превращается в кучу металлолома.

Каким будет диагноз для России

Как говорил классик: "это было уже". Именно так, подобным путем в свое время прошли другие государства-парии. КНДР, Куба, Белорусь, Иран, Венесуэла. Последние две страны имеют еще больше референсов, ведь являются примерно такими же государствами-бензоколонками. Впрочем, есть важный нюанс.

Постепенная стагнация России под давлением санкций это оптимистический сценарий. Да, это не ошибка. Прогнозы экспертов относительно будущего России строятся на том, что государство-агрессор сохранится как таковое, но касательно этого есть большие сомнения.

Сейчас российская власть панически ищет, где взять деньги на войну. Для этого начинают "добровольные" поборы с бизнеса и массовую национализацию иностранных предприятий, которые для их владельцев стали токсичными.



У министра финансов России Антона Силуанова для Путина нет хороших новостей / фото росСМИ

Все это решает только локальные задачи, но на горизонте планирования, чуть больше 2-3 недель, означает смерть остатков инвестклимата, репрессии против собственного бизнеса (который привык работать на государственных дотациях и является нежизнеспособным в условиях "дикого капитализма", что быстро приобретает признаков "военного коммунизма"). На это указывают цифры, а также прямо говорят сами российские бизнесмены. Отличный набор цитат уже из слитых разговоров Иосифа Пригожина и Фархата Ахметова, а также свежие "сливы" бесед российского миллиардера Романа Троценко и его коллеги Николая Матушевского.

К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудаков, исповедующих какие-то странные ценности XIX века. Это ничем хорошим не может окончиться, это закончится адом. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы,

– Роман Троценко ставит диагноз России.

Это слова не простых людей, для которых Скабеева и Соловьев, а тех самых столпов режима Путина, ныне для них главным является – спасти остатки денег и собственные семьи, все остальное они потеряли. Это касается и государства под названием Россия.

Деньги не помогут

Страшнее всего для россиян то, что эти наспех собранные деньги им не помогут и не спасут армию агрессора от поражения в Украине. Россияне сами так мечтали воевать с НАТО, что навлекли почти все существующее конвенционное оружие Альянса.

Сейчас эксперты осторожно говорят, что при сохранении динамики полета России в пропасть (то есть войны), денег хватит где-то в год, а дальше придется что-то придумывать.Поскольку ни Китай, ни кто-либо другой не собирается спасать экономику государства-агрессора и вкладывать деньги в него, то не остается ничего другого, как вернуться в сталинские практики. То есть массового бесплатного труда и массового террора, как средства поощрения людей. Таким образом, в скором времени россиянам придется выбирать между ужасным концом и ужасом без конца.Сталинские практики возвращаются / фото росСМИ

Запад устал от неадекватности России и дал Украине карт-бланш на уничтожение российской военной машины. Армии России на это фактически нечем ответить, как нечем было ответить на уничтожение флагмана Черноморского флота, на поражения под Киевом, Харьковом, Балаклеей, на побег из Херсона. Россия даже не может остановить копеечные дроны, которые спокойно летят себе в Кремль и попадают по резиденции их лидера (ордер, на арест которого уже давно издан и на него уже ждут в Гааге). Что это если не беспомощность?

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Для российских властей было бы выгодно, чтобы все российское войско погибло в Украине, или попало на интервью к блогеру Золкину. Но так не будет сотни тысяч принудительно мобилизованных (кстати, насильственно вырванных из экономики) злых россиян вернутся на родину.

Это уже будут не покорные "терпели" образца 2022 года, а люди с боевым опытом и боевыми травмами. Они будут обижены на Путина, который превратил их одновременно и в "пушечное мясо", и в пособия по военным преступлениям. Чтобы сдержать эту деморализованную массу не хватит кадыровцев и тогда российские власти останутся с этой "проблемой" один на один.

Станет ли Россия новым Суданом

Так уже было в России в 1917 году – именно деморализованные военные стали главным фактором революции и последующей войны всех против всех, с миллионами жертв и полным демонтажем государственности. Только теперь "новый Ленин" будет придумывать не Украину, а, например, Татарстан или Ичкерию.

Но не нужно далеко идти и вспоминать события 100-летней давности, тем более что приемлемый пример разворачивается прямо на наших глазах в Судане. Там уже много лет идет война разной интенсивности, в основном в провинции Дарфур. Весной 2023 года она вспыхнула с новой силой. Главными действующими лицами стала организация "Джанджавид", также известная как "Силы быстрого реагирования" (RSF).

Это некий суданский аналог российской группы "Вагнера" (кстати, пригожинцы в Судане ныне тоже есть), который вырос из парамилитарных прокси, собранных тогдашним суданским диктатором и военным преступником (какое совпадение) Омаром аль-Баширом для войны в Дарфуре.

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Как и "Вагнер", суданские "Силы быстрого реагирования" –никакая не частная военная компания, а парамилитарное образование под эгидой тамошних спецслужб. Как и "Вагнер", эти воины отличились многочисленными военными преступлениями, террором, а также участием в военных конфликтах на территории других государств, к примеру, в Ливии.Также "ополченцы" участвовали в подавлении восстаний и народных протестов в самом Судане. Реальные "вагнеровцы" еще до этого не дошли, пока эту функцию у Путина выполняет так называемая "Росгвардия", впрочем, всему свое время.

Одно время "Силы быстрого реагирования" действовали совместно с суданской армией, но в 2023 году местный "Шойгу" не дал местной версии Пригожина "снарядов" – и началось. Армия, похоже, смогла разбить RSF и отразить попытку государственного переворота. Однако это еще не конец.

Пример "Сил быстрого реагирования" стал вирусным – в Судане начали быстро появляться многочисленные "варлорды", с собственными интересами и ситуативными союзами. Что будет дальше – неизвестно, таковы законы гражданской войны, но точно не будет ничего хорошего.

Параллели с Россией здесь очевидны. И когда Пригожин 5 мая рассказывает о возможной эвакуации группы "Вагнер" из Бахмута, должно быть страшно всем россиянам, ведь эти изверги придут по их души.

А они обязательно придут, не сегодня, так завтра, ведь сил и ресурсов удержаться в Украине в российской армии нет никаких. Россию ждет неизбежное поражение, которое запустит быстрое превращение этой страны в азиатский аналог Судана. И тогда те, кто не сбежал из этой недоимперии, позавидуют мертвым.