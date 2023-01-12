У Путина был план касательно России, он реализуется, – Подоляк назвал цель диктатора
Россия является страной, которая постоянно что-то ворует. Не только с технологической точки зрения, но и с культурной или литературной. Как вот матрешки, украденные у Японии.
Россия только вкладывает деньги в продвижение того, что они имеют право что-нибудь украсть и выдать это за свое. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Каков план Путина касательно России
У россиян "все идет по плану". А каков был план? Я так понимаю, что у Путина был план – уничтожить современную Россию и сделать ее такой, какой она должна быть – отсталой, нетехнологичной страной,
– подчеркнул советник руководителя ОП.
Более того, по его мнению, цель кремлевского диктатора – довести страну до того состояния, когда она уже никому не будет нужна. И которая к тому же закрыта – люди не могут оттуда уехать и влиять на какие-либо глобальные процессы.
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Что ждет Россию в будущем
Полномасштабное вторжение России в Украину ослабило позиции Кремля и приблизило распад государства, что на протяжении веков было одним из величайших империй в мире. Западные аналитики считают, что страна-агрессор потеряет целостность уже в ближайшее десятилетие.
Как сообщили в Financial Times около половины ведущих экспертов по внешней политике считают, что Россия станет государством-неудачником или же распадется до 2033 года.
Сорок шесть процентов из 167 экспертов, ответивших аналитическому центру, заявили, что провал или распад России может произойти в ближайшие 10 лет,
– говорится в западном издании.
В то же время там отметили, что 40% специалистов уверены в том, что страну-агрессора ожидает революция, гражданская война или политическая дезинтеграция, которая приведет к ее упадку.
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"Неутешительные" прогнозы по России
- Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что в России будет новый тип гражданской войны – между собой будут воевать частные армии. Более того, борьба за власть и богатство уже продолжается.
- Он добавил, что это будет не идеологическая война людей, имеющих разные точки зрения, а огромная бандитская борьба. В результате которой Россия распадется не на какие-то две страны, а на много.
- В то же время, советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что после победы Украины Россия не распадется на 5 или 7 случайных стран. По его мнению, внутри страны-агрессора будут проходить определенные процессы, но здесь следует понимать, что этот процесс значительно сложнее.