У Путина был план касательно России, он реализуется, – Подоляк назвал цель диктатора

Россия является страной, которая постоянно что-то ворует. Не только с технологической точки зрения, но и с культурной или литературной. Как вот матрешки, украденные у Японии.

Россия только вкладывает деньги в продвижение того, что они имеют право что-нибудь украсть и выдать это за свое. Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Каков план Путина касательно России

У россиян "все идет по плану". А каков был план? Я так понимаю, что у Путина был план – уничтожить современную Россию и сделать ее такой, какой она должна быть – отсталой, нетехнологичной страной,

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Более того, по его мнению, цель кремлевского диктатора – довести страну до того состояния, когда она уже никому не будет нужна. И которая к тому же закрыта – люди не могут оттуда уехать и влиять на какие-либо глобальные процессы.

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Что ждет Россию в будущем

Полномасштабное вторжение России в Украину ослабило позиции Кремля и приблизило распад государства, что на протяжении веков было одним из величайших империй в мире. Западные аналитики считают, что страна-агрессор потеряет целостность уже в ближайшее десятилетие.

Как сообщили в Financial Times около половины ведущих экспертов по внешней политике считают, что Россия станет государством-неудачником или же распадется до 2033 года.

Сорок шесть процентов из 167 экспертов, ответивших аналитическому центру, заявили, что провал или распад России может произойти в ближайшие 10 лет,

– говорится в западном издании.

В то же время там отметили, что 40% специалистов уверены в том, что страну-агрессора ожидает революция, гражданская война или политическая дезинтеграция, которая приведет к ее упадку.

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