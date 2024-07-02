Россию ждет хаос: кто будет бороться за власть после Путина

Владимир Путин сконцентрировал власть в России в своих руках. Однако это не означает, что ее не хватает другим лицам или целым кланам. После смерти Путина они начнут "пожирать" сами себя.

Владимир Путин, хоть и сеет раздор по всему миру, все же сдерживал локальную ненависть башен Кремля друг к другу. После его смерти этим заниматься будет некому. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал основатель издания "Важные истории" Роман Анин.

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Какой будет Россия после Путина

Исчезновение Путина, безусловно, все изменит. Это классический персоналистский режим, который построен вокруг одного вождя. Кремль и Россия сегодня скорее напоминает какие-то клановые структуры, а не государство,

– отметил Роман Анин.

Бесспорно, на место Владимира Путина сегодня присматривается немалое количество людей.

"Если мы сегодня посмотрим на путинскую "мафию", то увидим "консильери" Ковальчука (Юрий Ковальчук, олигарх – 24 Канал), который является всесильным просто потому, что постоянно крутится возле Путина, и является его важным советником. В то же время у него нет физической мощи, то есть каких-то бригад, которыми он может управлять", – объяснил Анин.

В России, как показал опыт, все решает именно сила. То есть кто сильнее – тот в конце концов и победит. Упомянутый Ковальчук, возможно, является более умным, чем тот же Виктор Золотов, но за Золотовым – целая росгвардия с танками и оружием.

Внутри этой мафиозной системы есть немало противоречий, которые развивались в течение последних 25 лет. Поэтому со смертью Путина исчезнет важный баланс. У Путина всегда были кланы, что воевать друг с другом. Он был неким арбитром между ними, а если арбитр исчезает, то все участники конфликта понимают, что победа соперника – это собственно неизбежное исчезновение,

– отметил Анин.

Каждая башня Кремля будет пытаться заграбастать как можно больше власти и ресурсов. Поэтому Россию ждет настоящий хаос.