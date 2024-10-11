Возможна пауза: боец ВСУ спрогнозировал фронт зимой

Зимой вряд ли российские оккупанты будут очень активны, пока не спадут морозы. Также это обусловлено тем, что с такими большими потерями враг не сможет вести наступательную операцию в течение такого срока.

Боец ВСУ Евгений Иевлев заметил 24 Каналу, что уже сейчас россияне наступают на одном из последних вздохов. По его словам, ВСУ не впервые будут действовать зимой, поэтому новых вызовов не будет.

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"Я не думаю, что будет такая большая активность врага. Все-таки пока морозы не сойдут, активация точно должна снизиться. Это обусловлено и морозами, и тем, что враг даже несмотря на большой наступательный мобилизационный потенциал, не может вести наступательную операцию с такими потерями 3 – 5 месяцев. Поэтому они также это делают на одном из последних вздохов", – подчеркнул он.

По мнению военного, зимой все эти процессы и продвижение врага станут на паузу, а украинское командование разберется, что с этим делать.

К слову, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что выход ВСУ из Угледара ослабил общий Восточный фронт и создал большую проблему для Курахово. Он предположил, что если сейчас не усилить это направление, то оттуда придется отходить, что будет означать фактически обвал южной части Восточного фронта. В таком случае оккупанты смогут продолжить давление даже зимой.