Что больше всего мобилизует избирателей перед вторым туром: версия эксперта

Эмоциональность, которую демонстрируют Зеленский и Порошенко, мобилизует избирателей. Все, кто в первом туре проголосовали за Зеленского или Порошенко, придут и 21 апреля.

Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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Зеленский – с его условиями о проведении дебатов, сдачей анализов. Порошенко уже открыто противостоит Путину на всех билбордах. Все это мобилизует избирателей. Большинство кандидатов, выбывших после первого тура, оппозиционно настроенные к Порошенко. Очевидно, их избиратели придут на избирательные участки,

– убежден Алексей Антипович.

Как замечает социолог, определенная часть из тех, кто разочарован, и чей кандидат не прошел во второй тур, не пойдет. Поэтому, наверное, явка сбалансируется и будет примерно такой, как и в первом туре. Могут прийти даже те, кто не голосовал в первом туре.

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Алексей Антипович считает, что, в частности, Зеленскому для мобилизации своих избирателей особенно делать ничего не надо. Все, кто оппозиционно настроен к действующей власти и Порошенко в частности, придут и проголосуют за Зеленского. Что делать Порошенко – большой вопрос.

Социолог добавляет: не стоит считать Зеленского кандидатом от молодежи. Да, около 60% избирателей в возрасте 18-25 лет проголосовали за него. Но и 10% тех, кому 60 лет и больше, также проголосовали за него. То есть бабушки и дедушки поддержали Зеленского. Преимущество молодежи в его электорате есть, но не критическая.

Заявления Порошенко об обновлении команды, понимании ошибок, коммуникации с избирателями, противостоянии с Путиным ориентированы на мобилизацию избирателя. Но сомнительно, что этого достаточно. Разрывы в процентах с Зеленским можно сокращать, но Порошенко будет трудно его догнать,

– отмечает Антипович.

Портрет избирателей Зеленского и Порошенко: смотрите видео

Какие результаты первого тура выборов президента Украины?По официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

За кого голосовали в областях Украины