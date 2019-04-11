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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Що найбільше мобілізує виборців перед другим туром: версія експерта

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      Якою буде явка в другому турі президентських виборів?
      Якою буде явка в другому турі президентських виборів? / Фото з відкритих джерел

      Емоційність, яку демонструють Зеленський і Порошенко, мобілізує виборців. Всі, хто в першому турі проголосували за Зеленського або Порошенка, прийдуть і 21 квітня.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Читайте також: Другий тур виборів президента: як Зеленський і Порошенко мобілізуватимуть виборців?

      Зеленський – з його умовами про проведення дебатів, здачею аналізів. Порошенко вже відкрито протистоїть Путіну на всіх білбордах. Усе це мобілізує виборців. Більшість кандидатів, які вибули після першого туру, опозиційно налаштовані до Порошенка. Вочевидь, їхні виборці прийдуть на виборчі дільниці,
      – переконаний Олексій Антипович.

      Як зауважує соціолог, певна частина з тих, хто розчарований, і чий кандидат не пройшов до другого туру, не піде. Тому, напевно, явка збалансується і буде приблизно такою, як і в першому турі. Можуть прийти навіть ті, хто не голосував у першому турі.

      Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

      Олексій Антипович вважає, що, зокрема, Зеленському для мобілізації своїх виборців особливо робити нічого не треба. Всі, хто опозиційно налаштований до діючої влади і Порошенка зокрема, прийдуть і проголосують за Зеленського. Що робити Порошенку – велике питання.

      Соціолог додає: не варто вважати Зеленського кандидатом від молоді. Так, близько 60% виборців віком 18-25 років проголосували за нього. Але й 10% тих, кому 60 років і більше, також проголосували за нього. Тобто бабусі і дідусі підтримали Зеленського. Перевага молоді в його електораті є, але не критична.

      Заяви Порошенка про оновлення команди, розуміння помилок, комунікацію з виборцями, протистояння з Путіним орієнтовані на мобілізацію виборця. Але сумнівно, що цього достатньо. Розриви у відсотках із Зеленським можна скорочувати, але Порошенку буде важко його наздогнати,
      – зазначає Антипович.

      Портрет виборців Зеленського і Порошенка: дивіться відео

      Які результати першого туру виборів президента України? За офіційними результатами ЦВК, у першому турі виборів лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. В Юлії Тимошенко – 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,67% та 6,91%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      президентські вибори 2019
      За кого голосували в областях України

       

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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