Что это было. Эксперт рассказала, почему не считает минометы "Молот" правильным решением для ВСУ

Об эксперименте подрыва миномета "Молот" на Ровненском полигоне и про лозунг "Слава Украине" от хорватского футболиста Виды – в программе "Что это было" рассказали координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова и спортивный журналист Константин Андрюк.

Об эксперименте подрыва миномета "Молот" на Ровненском полигоне

Как отметила Ольга Решетилова 11 июля, на Ровненском полигоне в рамках следственного эксперимента взрывалось два молота. Во время первого эксперимента была мина, которая взрывалась в начале ствола, а во втором эксперименте – двойная подзарядка.

Также подрывали старый советский миномет 2Б11 "Сали", который ранее был на эксплуатации до 2016 года в ВСУ. Интересно, что обломки от первых двух подрывов были собраны в течение двух часов, и как указывают военные, когда был настоящий разрыв, обломки собирали в течение целого дня,

– добавила она.

"Этот эксперимент – это такая очень странная вещь, ведь он проводился с серьезными процессуальными нарушениями. Во-вторых, каждый миномет имеет свою историю, то есть различные условия эксплуатации и хранения. Тот миномет, который разорвался, был уже перед этим на ремонте, то были эти стволы, которые разрывались сегодня в таких же условиях и на тех же обкатках, очевидно, что нет", – отметила експертка.

Вообще, как отметила Ольга Решетилова, минометы "Молот" деформируются при малейшем физическом воздействии или падении. И добавила, что эти минометы – это фактически калька с советского миномета "Сали". Единственно новое, что там есть, то это сплав стали, который легче на 10 килограммов.

Война – это всегда толчок к развитию рынка оружия. За эти 4 года в Украине мог бы быть реальный сектор экономики, если бы был свободный рынок. Я знаю, что многие командиры не хотели менять советские минометы на "Молот", но их заставляли,

– подтвердила експертка.

Про лозунг "Слава Украине" от хорватского футболиста Виды

"Решение ФИФА абсурдно, потому что там нет такого пункта, согласно которому ФИФА могло бы наказать Виду или даже Вукоевича. Ведь даже если оно и было, то происходило не в пределах футбольного матча", – заявил спортивный журналист Константин Андрюк.

Я предполагаю, что ФИФА хотела угодить России, потому что, по сути, наказывать надо было Виду, а наказали Вукоевича, который не является футболистом. То есть они должны были принести кого-то в жертву. Ведь, если бы наказали Виду, то возмутилась бы сборная Хорватии. Поэтому ФИФА сделали именно так, чтобы успокоить российскую болельщецкую массу,

– отметил журналист.

"Я знаю точно, что это видео выбрасывалось в сеть не для того, чтобы сделать хайп. Но раз оно так бомбануло у россиян, то тем самым они показывают, что их задело это. Но главное, что для нас лозунг "Слава Украине"– патриотический и он никого не обижает. Надо объяснить всему миру, что он ни с чем не связано", – добавил он.