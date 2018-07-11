Що це було. Експертка розповіла, чому не вважає міномети "Молот" правильним рішенням для ЗСУ

Про експеримент підриву міномету "Молот" на Рівненському полігоні та про гасло "Слава Україні" від хорватського футболіста Віди – у програмі "Що це було" розповіли координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова та спортивний журналіст Констянтин Андрюк.

Про експеримент підриву міномету "Молот" на Рівненському полігоні

Як зазначила Ольга Решетилова 11 липня, на рівненському полігоні в рамках слідчого експерименту вибухало два молота. Під час першого експерименту була міна, яка вибухала на початку ствола, а у другому експерименті – подвійне заряджання.

Також підривали старий радянський міномет 2Б11 "Сані", який раніше був на експлуатації до 2016 року в ЗСУ. Цікаво, що уламки від перших двох підривів були зібрані продовж двох годин, і як вказують військові, коли був справжній розрив, уламки збирали продовж цілого дня,

– додала вона.

"Цей експеримент – це така дуже дивна річ, адже він проводився із серйозними процесуальними порушеннями. По-друге, кожен міномет має свою історію, тобто різні умови експлуатації і зберігання. Той міномет, який розірвався, був вже перед цим на ремонті, то чи були ці стволи, які розривалися сьогодні в таких самих умовах та на таких самих обкатках, очевидно, що ні", – наголосила експертка.

Взагалі, як зазначила Ольга Решетилова, міномети "Молот" деформуються від найменшого фізичного впливу чи падіння. І додала, що ці міномети – це фактично калька з радянського міномета "Салі". Єдина нове, що там є, то це сплав сталі, який легший на 10 кілограмів.

Війна – це завжди поштовх до розвитку ринку зброї. За ці 4 роки в Україні міг би бути реальний сектор економіки, якби був вільний ринок. Я знаю, що багато командирів не хотіли міняти радянські міномети на "Молот", але їх примушували,

– підтвердила експертка.

Про гасло "Слава Україні" від хорватського футболіста Віди

"Рішення ФІФА є абсурдним, тому що там немає такого пункту, згідно з яким, ФІФА могла б покарати Віду чи навіть Вукоєвича. Адже навіть якщо воно і було, то відбувалося не в межах футбольного матчу", – заявив спортивний журналіст Констянтин Андрюк.

Я припускаю, що ФІФА хотіла догодити Росії, тому що, по суті, карати треба було Віду, а покарали Вукоєвича, який не є футболістом. Тобто вони мали принести когось в жертву. Адже, якби покарали Віду, то обурилася б збірна Хорватії. Тому ФІФА зробили саме так, щоб заспокоїти російську вболівальну масу,

– зазначив журналіст.

"Я знаю точно, що це відео викидалося в мережу не для того, щоб зробити хайп. Але раз воно так бомбануло у росіян, то тим самим вони показують, що їх зачепило це. Але головне, що для нас гасло "Слава Україні" – патріотичне і воно нікого не ображає. Треба пояснити всьому світі, що воно ні з чим не пов’язане", – додав він.