Что нужно сделать, чтобы снизить количество аварий и ДТП в Украине: простые советы

Почти ежедневно на трассах страны случаются страшные аварии. Грузовики превращают автобусы и маршрутки в груду металла, а в городах объявляют траур по погибшим. Только аварии в Одесской и Житомирской областях унесли жизни двух десятков человек. Возможно ли избежать столкновения с грузовиком, и почему Украина никак не может лишиться лидерства в смертности на дорогах – выяснили журналисты 24 канала.

Уже в течение двух недель, украинские новости начинаются с печальных сообщений об авариях. И все они с участием грузовиков и общественного транспорта.

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Эта неделя тоже началась трагически – авария произошла на Николаевщине. Там рейсовый автобус столкнулся с грузовиком. Погиб 45-летний пассажир автобуса. Менеджер компании "За безопасные дороги" Андрей Климчук сказал, что такие аварии – это следствие бесконтрольности.

У нас массово превышают скоростной режим все, потому что отсутствует автоматическая фиксация скорости. А также усталость водителей. Фактически, у нас нет контроля за дальнобойщиками, которые ездят. Должен быть установлен тахограф. Поэтому очень часто случается, что водители уставшие и создают аварийные ситуации и даже смертельные ДТП,

– отметил Климчук.

Роман уже более 2 лет занимается перевозкой груза за границу. И говорит, что никогда не нарушал. У него установлен тот самый тахограф, который полностью контролирует его работу.

Тахограф – это прибор, который контролирует скорость движения авто, количество часов работы и отдыха водителя. Он позволяет предотвратить аварию в том случае, если водитель устал или заснул за рулем. Кроме того, с помощью тахографа владельцы транспортных предприятий могут контролировать работу своих подчиненных и обеспечивать им соблюдение трудового режима.





Тахограф

Водитель грузовика Роман Ляшков рассказал, что в каждой машине, едущей в Европу, установлен цифровой тахограф. В него вставляется специальная чип-карта и после этого устройство начинает фиксировать режим водителя. В Европе сильно наказывают, если вы нарушаете правила и не стоите необходимое количество часов.

К тому же, в украинцев отсутствует культура вождения, говорит Роман. Водители очень часто не соблюдают дистанций, подрезают и идут на обгон.



В украинцев отсутствует культура вождения

Директор общества "Горизонт СМ" Сергей Ткаченко отметил, уже почти 20 лет работает в сфере перевозок и не раз получал штрафы за своих водителей.

Водитель на пять минут превысил свое время и с инспекции пришел мне штраф 300 – 400 гривен. А, если за границей, то штрафы там могут быть 500 евро. Сейчас, как и в каждом предприятии, проблема с кадрами, поэтому посылаем ездить с инструкторами, стараемся следить за качеством вождения машины,

– заявил Сергей Ткаченко.

А вот за качеством украинских дорог мало кто следит. Первый заместитель министра инфраструктуры 2014 – 2016 годов Владимир Шульмейстер отметил, что аварии вызывают еще и ямы на дорогах и отсутствие разметки. Не новостью будет и то, что водители автобусов и маршруток пренебрегают безопасностью.



Не все автобусы имеют ремни безопасности

Больших автобусов с ремнями безопасности очень мало и поэтому я вообще не рекомендую ездить на таком транспорте, они часто переоборудованы с грузовго, и поэтому люди рискуют,

– добавил Андрей Климчук.

Пешеходы тоже не без греха. Они нередко переходят дорогу в неустановленном месте. Все же эксперты сошлись в одном – всем участникам дорожного движения – и пассажирам, и водителям следует соблюдать правила. И тогда проблем на дороге станет намного меньше.