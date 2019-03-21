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      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда

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      Стиль политика может сказать больше его слов
      Стиль политика может сказать больше его слов / 24 канал

      В политике не бывает мелочей: об отношении к визави одежда может сказать больше, чем слова. Кто из кандидатов в президенты перегибает палку, чтобы засвидетельствовать близость к электорату, а кто демонстрирует пренебрежение к партнерам – 24 каналу рассказала эксперт по этикету и протоколу, основатель Etiqette School Наталья Адаменко.

      Чем выше уровень политика, тем меньше он может позволить себе быть модным. Независимо от пола кандидат в президенты не имеет права быть страницей или обложкой модного журнала. Необходимо быть умеренным консерватором. Требования к стилю первой персоны страны прописаны в нормах делового дресс-кода. У такого человека должен быть стиль и индивидуальность. О его осведомленности в модных тенденциях дают понять детали.

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      Стиль "леди Ю"

      Начинает наш модный батл Юлия Тимошенко. И не потому что дизайнеры неоднократно называли ее самым стильным политиком – она ​​единственная женщина в первой пятерке кандидатов в президенты.

      Тимошенко сделала все для изменения своего стиля в течение карьеры. Кто-то упрекал ее за переплетенную косу, но это было что-то новое. Впоследствии, на подиумы уважаемых кутюрье выходили модели с заплетенными косами, как у нее. Это свидетельствует – так или иначе она работала не только на свой имидж, но и на имидж страны. В последнее время, вижу, она полюбила классический вариант одежды. Речь идет о белом верхе и темном низе или каких-то сарафанах. Часто это сочетание белого и черного,
      – отмечает Наталья Адаменко.

      Юлія Тимошенко, стиль одягу
      Юлия Тимошенко любит модные эксперименты

      В то же время, эксперт не очень одобрительно относится к слишком высоким каблукам женщин-политиков: "Такие дамы не могут носить каблуки высотой десять сантиметров. Все что связано с правилами этикета и деловым дресс-кодом, должно быть целесообразным. Нельзя в течение дня бегать на высоченных каблуках без ущерба для здоровья: будут болеть спинка, ножки, шея. 7 сантиметров – общеизвестна норма высоты каблуков. Можно 8 сантиметров, но не выше. Ниже – пожалуйста".

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      Прописана в деловом дресс-коде и длина юбок – это так называемая итальянская мини – середина колена. Все то, что только начинается и вдруг заканчивается – не может называться юбкой.

      Раньше Юлия Владимировна иногда надевала юбки, на мой взгляд, почти стрейч. Деловая женщина, даже с идеальной фигурой, не может надевать вещи, которые слишком облегают ее фигуру. Это недопустимо. В последнее время она учла этот нюанс,
      – добавляет эксперт.

      Умение носить костюмы дано не всем

      Анатолий Гриценко относится к когорте политиков, которые не только правильно подбирают одежду, но и умеют ее носить. В частности, деловые костюмы. Далеко не все мужчины, даже высокого ранга, могут похвастаться таким умением. Также политик всегда очень опрятен. Его стиль сдержанный, хотя иногда он и может прийти на встречу без галстука или с расстегнутой верхней пуговицей на рубашке. В его случае – это всегда уместно. В дипломатии есть выражение – "встреча без галстуков", то есть полуофициальная.

      Анатолій Гриценко, стиль політика, одяг, вибори
      Анатолий Гриценко может похвастаться безупречным стилем в одежде

      Анатолию Гриценко есть кому давать советы относительно одежды. Его жена разбирается в таких вещах,
      – говорит эксперт.

      Кстати, Олег Ляшко тоже умеет носить костюмы. В целом, он знает, как правильно и красиво одеваться. Правда, иногда перегибает с выбором галстуков: его ярко-красные галстуки свидетельствуют о слишком радикальных революционных настроениях. Хотя он всегда одет в соответствии с ситуацией: к бабушкам – свитер, в парламент – костюм.

      Олег Ляшко, вибори прзидента, кандидат у президенти
      Олег Ляшко умеет одеваться в соответствии с ситуацией

      Стиль Зе

      А вот к стилю Владимира Зеленского у эксперта немало замечаний.

      Если бы я не видела фото его встречи с бизнесменами, которые были в костюмах и галстуках, а он в черной футболке, пожалуй, не было бы что сказать. Хочу подчеркнуть – кандидат в президенты не может надевать футболку на такую ​​встречу. Для мужчин деловой дресс-код прописан и все его знают. Это должен быть костюм (даже если и без галстука), ремень, черная или темно-коричневая обувь и черные носки,
      –объясняет Наталья Адаменко.

      В деловом этикете надеть футболку на серьезную встречу означает продемонстрировать пренебрежение к тем, кто пришел. Чем выше статусный уровень человека, тем меньше он может себе позволить в стиле. Футболка – ужас. Владимир Зеленский – не Стив Джобс или Марк Цукерберг. Они бизнесмены, а не политики, поэтому могли одеваться как хотели.

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      Какое первое движение делает деловой человек, когда выходит из дома, после того как поцеловал жену? Он вытягивает манжеты из-под пиджака, которые должны выглядывать на 2-3 пальца, не больше. Если они не выглядывают, то ваш визави может представить, что под пиджаком футболка, или то, что мы называем тенниска. Это недопустимо,
      – убеждает эксперт.

      Володимир Зеленськи, кандидат у президенти, стиль
      Кандидат Зеленский не может похвастаться знанием делового стиля

      Когда Владимир Зеленский снимался в фильме "Слуга народа", то не надевал футболки. На экране он всегда хорошо выглядел – был в костюмах, в отличие от реальной жизни.

      Недопустимые недостатки

      А вот к одежде Петра Порошенко у экспертов по стилю часто возникает немало вопросов. Он появлялся на публике в смятых костюмах, или с пятнами на одежде или в грязной обуви. Кто-то скажет, мол, президент настолько занят, что не обращает внимания на внешность, однако в деловом этикете – это недопустимо. Смотря на президента, иностранные партнеры оценивают не только его внешность, но и страну, которую он возглавляет.

      Петро Порошенко, стиль одягу, модаВыбирая одежду, политик должен учитывать, куда именно он идет

      Даже если у мужчины нестандартная фигура, исправить это поможет индивидуальный пошив. Гардероб такого человека должен быть идеально подобран. Просто недопустимо, чтобы одежда имела огрехи – грязь или пятна.

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      В то же время, президент пытается одеваться в соответствии с ситуацией. Петр Порошенко правильно подбирает одежду к событиям: едет к военным – надевает камуфляж, на встречу с электоратом – без галстука,
      – говорит Наталья Адаменко.

      Стиль – в деталях

      Претендент на главный пост в стране Юрий Бойко умеет как подбирать, так и носить классические костюмы. В одежде он умеренный консерватор, представить его в футболке или смятом костюме – невозможно.

      Юрій Бойко, кандидат у президенти, вибори, стиль одягу
      Костюм должен подчеркивать статус мужчины

      Мне очень нравятся его пальто, которые называют пальто-дипломат. Для мужчины длина пальто очень много значит, поскольку крайне трудно в нем хорошо выглядеть. Это как пиджак, но удлиненный. Мужчины иногда надевают очень длинное пальто и даже если и имеют высокий рост, то выглядят как мачо или бизнесмен из 1990-х. В то же время слишком короткое – укорачивает мужчину. И еще – кашне. Иногда наши политики надевают поверх пальто кашне и делают итальянскую петлю, чтобы выглядеть более современно. Кое-где это целесообразно и оправдано, иногда вообще неуместно. Кашне – нужно уметь надевать и носить,
      – добавляет Наталья Адаменко.

      В общем, собираясь в большую политику, кандидаты в президенты должны понимать – стиль играет определяющую роль, и пренебрегать им – недопустимо. Об отношении политика к той или иной ситуации может значительно больше рассказать именно его внешний вид.

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      Теги: Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Статьи Анатолий Гриценко Олег Ляшко Петр Порошенко Юрий Бойко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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