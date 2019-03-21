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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг

      92 Читать новость на русском
      Стиль політика може сказати більше за його слова
      Стиль політика може сказати більше за його слова / 24 канал

      У політиці не буває дрібниць: про ставлення до візаві одяг може сказати більше, ніж слова. Хто з кандидатів у президенти перегинає палицю, аби засвідчити близькість до електорату, а хто демонструє зневагу до партнерів – 24 каналу розповіла експерт з етикету і протоколу, засновник Etiqette School Наталія Адаменко.

      Чим вищий рівень політика, тим менше він може дозволити собі бути модним. Незалежно від статі кандидат у президенти не має права бути сторінкою чи обкладинкою модного журналу. Необхідно бути поміркованим консерватором. Вимоги до стилю першої персони країни прописано в нормах ділового дрес-коду. У такої людини повинен бути стиль та індивідуальність. Про його обізнаність в модних тенденціях дають зрозуміти деталі.

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      Стиль "леді Ю"

      Розпочинає наш модний батл Юлія Тимошенко. І не тому що дизайнери неодноразово називали її найстильнішим політиком – вона єдина жінка у першій п’ятірці кандидатів у президенти.

      Пані Тимошенко зробила все задля зміни свого стилю протягом кар'єри. Хтось дорікав їй за переплетену косу, але це було щось нове. Згодом, на подіуми шанованих кутюр’є виходили моделі із заплетеними косами, як у неї. Це свідчить – так чи інакше вона працювала не лише на свій імідж, а й на імідж країни. Останнім часом, бачу, вона полюбила класичний варіант одягу. Йдеться про білий верх і темний низ або якісь сарафани. Часто це комбінація білого й чорного,
      – зазначає Наталія Адаменко.

      Юлія Тимошенко, стиль одягу
      Юлія Тимошенко полюбляє модні експерименти

      Натомість, експерт не дуже схвально ставиться до занадто високих підборів жінок-політиків: "Такі пані не можуть носити підбори, заввишки десять сантиметрів. Все що пов’язано з правилами етикету та діловим дрес-кодом, має бути доцільним. Не можна протягом дня бігати на височенних підборах без шкоди для здоров’я: болітиме спинка, ніжки, шия. 7 сантиметрів – загальновідома норма висоти підборів. Можна 8 сантиметрів, але не вище. Нижче – будь-ласка".

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      Прописана в діловому дрес-коді й довжина спідниць – це так звана італійська міні – середина коліна. Все те, що лише починається і раптом закінчується – не може називатись спідницею.

      Раніше Юлія Володимирівна іноді одягала спідниці, як на мене, майже стрейч. Ділова жінка, навіть з ідеальною фігурою, не може вдягати речі, які занадто облягають її фігуру. Це неприпустимо. Останнім часом вона врахувала цей нюанс,
      – додає експерт.

      Вміння носити костюми дано не всім

      Анатолій Гриценко відноситься до когорти політиків, які не лише правильно підбирають одяг, а й вміють його носити. Зокрема, ділові костюми. Далеко не всі чоловіки, навіть високого рангу, можуть похвалитись таким умінням. Також політик завжди дуже охайний. Його стиль стриманий, хоч інколи він і може прийти на зустріч без краватки чи з розстібнутим верхнім ґудзиком на сорочці. У його випадку – це завжди доречно. В дипломатії є вислів – "зустріч без краваток", тобто напівофіційна.

      Анатолій Гриценко, стиль політика, одяг, вибори
      Анатолій Гиценко може похвалитись бездоганним стилем в одязі 

      Анатолію Гриценкові є кому давати поради щодо одягу. Його дружина обізнана на цих речах, 
      – говорить експерт.

      До речі, Олег Ляшко теж вміє носити костюми. Загалом, він знає, як правильно і гарно вдягатись. Щоправда, подекуди перегинає з вибором краваток: його яскраво-червоні краватки свідчать про аж занадто радикальні революційні настрої. Хоч він завжди вдягнений відповідно до ситуації: до бабусь – светр, в парламент – костюм.

      Олег Ляшко, вибори прзидента, кандидат у президенти
      Олег Ляшко вміє одягатись відповідно до ситуації

      Стиль Зе

      А от до стилю Володимира Зеленського в експерта чимало зауважень.

      Якби я не бачила фото з його зустрічі з бізнесменами, які були в костюмах та краватках, а він у чорній футболці, мабуть, не мала б що сказати. Хочу наголосити – кандидат у президенти не може вдягати футболку на таку зустріч. Для чоловіків діловий дрес-код прописаний і усі його знають. Це має бути костюм (навіть якщо й без краватки), ремінь, чорне або темно-коричневе взуття і чорні шкарпетки,
      – роз’яснює Наталія Адаменко.

      У діловому етикеті вдягнути футболку на серйозну зустріч означає продемонструвати зневагу до тих, хто прийшов. Чим вищий статусний рівень людини, тим менше вона може собі дозволити в стилі. Футболка – жах. Володимир Зеленський – не Стів Джобс чи Марк Цукерберг. Вони бізнесмени, а не політики, тому могли вдягатись як бажали.

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      Який перший рух робить діловий чоловік, коли виходить з дому, після того як поцілував дружину? Він витягує манжети з-під піджака, які повинні виглядати на 2-3 пальці, не більше. Якщо вони не визирають, то ваш візаві може уявити, що під піджаком футболка, або те, що ми називаємо теніска. Це неприпустимо,
      – переконує експерт.

      Володимир Зеленськи, кандидат у президенти, стиль
      Кандидат Зеленський не може похвалитись знанням ділового стилю

      Коли Володимир Зеленський знімався у стрічці "Слуга народу", то не вдягав футболки. На екрані він завжди добре виглядав був у костюмах, на відміну від реального життя.

      Неприпустимі недоліки

      А от до одягу Петра Порошенка в експертів зі стилю часто виникає чимало запитань. Він з’являвся на публіці у зім’ятих костюмах, або з плямами на одязі, чи у брудному взутті. Хтось скаже, мовляв, президент настільки зайнятий, що не звертає уваги на зовнішність, проте в діловому етикеті – це неприпустимо. Дивлячись на президента, іноземні партнери оцінюють не лише його зовнішність, а й країну, яку він очолює.

      Петро Порошенко, стиль одягу, мода
      Обираючи одяг, політик має враховувати, куди саме він йде

      Навіть якщо у чоловіка нестандартна фігура, виправити це допоможе індивідуальний пошив. Гардероб такої людини має бути ідеально підібраний. Просто неприпустимо, щоб одяг мав огріхи – бруд чи плями.

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      Водночас, президент намагається вдягатись відповідно до ситуації. Петро Порошенко правильно підбирає одяг до події: їде до військових – вдягає камуфляж, на зустріч з електоратом без краватки,
      – говорить Наталія Адаменко.

      Стиль – в деталях

      Претендент на головну посаду в країні Юрій Бойко вміє як підбирати, так і носити класичні костюми. В одязі він поміркований консерватор, уявити його у футболці чи зім’ятому костюмі – неможливо.

      Юрій Бойко, кандидат у президенти, вибори, стиль одягу
      Костюм має підкреслювати статус чоловіка

      Мені дуже подобаються його пальто, які називають пальто-дипломат. Для чоловіка довжина пальто дуже багато означає, оскільки вкрай важко в ньому гарно виглядати. Це як піджак, але подовжений. Чоловіки іноді вдягають дуже довге пальто і навіть якщо й мають високий зріст, то виглядають як мачо чи бізнесмен з 1990-х. Натомість занадто коротке – укорочує чоловіка. І ще – кашне. Іноді наші політики вдягають поверх пальто кашне і роблять італійську петлю, щоб виглядати сучасніше. Подекуди це доцільно і виправдано, інколи взагалі недоречно. Кашне – потрібно вміти вдягати й носити,
      – додає Наталія Адаменко.

      Загалом, збираючись у велику політику, кандидати у президенти мають розуміти – стиль має визначальну роль, і нехтувати ним – неприпустимо. Про ставлення політика до тієї чи іншої ситуації може значно більше розповісти саме його зовнішній вигляд.

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      Теги: Новини України Статті Новини політики Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Олег Ляшко Володимир Зеленський Петро Порошенко Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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