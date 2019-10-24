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      Что влияет на результаты проверки на полиграфе: объяснение эксперта

      22 Читати новину українською
      Татьяна Козаченко
      Татьяна Козаченко / 24 канал

      Проверка на полиграфе – это не только проверка на оборудовании. Это комплекс, в котором немалую роль играет психолог-полиграфолог. Именно от его квалификации зависит то, насколько качественно подготовят вопросы и интерпретируют реакции. В случае непрофессионализма психолога, полиграф можно обмануть.

      Об этом в прямом эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" рассказала адвокат, член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко.

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      ► Кто такой полиграфолог и что зависит от его профессионализма

      По ее словам, обмануть полиграф сложно. Чья-либо личная подготовка не имеет большего результата, чем квалификация психолога, который работает над этой процедурой.

      Это самый большой и самый важный критерий – его профессионализм, его подготовка к возможности интерпретации. Все остальное – вторичное. От квалификации полиграфиста зависит очень многое. Потому что полиграф – это не оборудование, это комплекс из оборудования и психолога,
      – отметила Козаченко.

      Она добавила, что именно психолог ставит соответствующие вопросы, и эти вопросы имеют специальную методологию. "Они разные: они могут быть нейтральные, контрольные на реакции и важные. Не более, например, пяти важных вопросов может быть вообще поставлено. Не на все вопросы он должен найти ответы. Поэтому порядок и чередование этих вопросов, а после этого совокупность физиологического реагирования – это не так просто. Это же не вопросы-подушечки, извините", – пояснила адвокат и член наблюдательного совета НАБУ.

      Мы говорим об электропроводности кожи, мы говорим о глубине и чистоте дыхания, мы говорим о давлении. Вы можете себе заверить что угодно, но контролировать все физиологические реакции в таком порядке вы не можете,
      – подчеркнула Козаченко.

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      ► Восприятие и убеждение опрашиваемого

      Однако она отметила, что стоит обратить внимание на один важный момент – искреннее восприятие и убеждения опрашиваемого. Ведь если он не считает взятку взяткой, то и ответ будет соответствующий.

      Представьте, что полиграф интерпретирует ваши показатели и ваше восприятие. И здесь очень важно не то, в чем вы себя убедили, а какие ваши искренние убеждения. Потому если вы уверены, что вы не берете и не воруете, и вообще это не взятка – такое может быть, что это ваш нормальный образ жизни – так считайте, что полиграфолог может некоторые моменты гипотетически не обнаружить,
      – сказала Козаченко.

      ► Волнующие ассоциации

      Также она отметила, что вопросы непрофессионального полиграфолога могут вызвать волнение у опрашиваемого из-за определенных эмоциональных ассоциаций.

      Если у него нет опыта, он неправильно сделал вопросы, неправильно их подготовил, если он вас спросил – и вы среагировали, заволновались, потому что у вас есть другие ассоциации – он может получить неправильный ответ,
      – подчеркнула эксперт.

      Почему "слуги народа" проходят полиграф?

      САП открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 народных депутатов "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости, которая действует в интересах нардепа Антона Яценко. 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк. Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская

      Зеленский заявил, что требует, чтобы все члены финансового комитета Рады прошли тест на полиграфе. Сейчас это сделали четыре человека: Дубинский, Марусяк, Василевская-Смаглюк и Качура.

      ► Тест также прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Во время проверки он отметил, что подозревает некоторых членов своей фракции в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.

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      24 октября
      1573
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины "Слуг народа" проверят на полиграфе Слуга народа Новости политики
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