Что влияет на результаты проверки на полиграфе: объяснение эксперта

Проверка на полиграфе – это не только проверка на оборудовании. Это комплекс, в котором немалую роль играет психолог-полиграфолог. Именно от его квалификации зависит то, насколько качественно подготовят вопросы и интерпретируют реакции. В случае непрофессионализма психолога, полиграф можно обмануть.

Об этом в прямом эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" рассказала адвокат, член наблюдательного совета НАБУ Татьяна Козаченко.

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► Кто такой полиграфолог и что зависит от его профессионализма

По ее словам, обмануть полиграф сложно. Чья-либо личная подготовка не имеет большего результата, чем квалификация психолога, который работает над этой процедурой.

Это самый большой и самый важный критерий – его профессионализм, его подготовка к возможности интерпретации. Все остальное – вторичное. От квалификации полиграфиста зависит очень многое. Потому что полиграф – это не оборудование, это комплекс из оборудования и психолога,

– отметила Козаченко.

Она добавила, что именно психолог ставит соответствующие вопросы, и эти вопросы имеют специальную методологию. "Они разные: они могут быть нейтральные, контрольные на реакции и важные. Не более, например, пяти важных вопросов может быть вообще поставлено. Не на все вопросы он должен найти ответы. Поэтому порядок и чередование этих вопросов, а после этого совокупность физиологического реагирования – это не так просто. Это же не вопросы-подушечки, извините", – пояснила адвокат и член наблюдательного совета НАБУ.

Мы говорим об электропроводности кожи, мы говорим о глубине и чистоте дыхания, мы говорим о давлении. Вы можете себе заверить что угодно, но контролировать все физиологические реакции в таком порядке вы не можете,

– подчеркнула Козаченко.

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► Восприятие и убеждение опрашиваемого

Однако она отметила, что стоит обратить внимание на один важный момент – искреннее восприятие и убеждения опрашиваемого. Ведь если он не считает взятку взяткой, то и ответ будет соответствующий.

Представьте, что полиграф интерпретирует ваши показатели и ваше восприятие. И здесь очень важно не то, в чем вы себя убедили, а какие ваши искренние убеждения. Потому если вы уверены, что вы не берете и не воруете, и вообще это не взятка – такое может быть, что это ваш нормальный образ жизни – так считайте, что полиграфолог может некоторые моменты гипотетически не обнаружить,

– сказала Козаченко.

► Волнующие ассоциации

Также она отметила, что вопросы непрофессионального полиграфолога могут вызвать волнение у опрашиваемого из-за определенных эмоциональных ассоциаций.

Если у него нет опыта, он неправильно сделал вопросы, неправильно их подготовил, если он вас спросил – и вы среагировали, заволновались, потому что у вас есть другие ассоциации – он может получить неправильный ответ,

– подчеркнула эксперт.

Почему "слуги народа" проходят полиграф?

► САП открыла уголовное производство относительно возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждому из 11 народных депутатов "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости, которая действует в интересах нардепа Антона Яценко. 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк. Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская

► Зеленский заявил, что требует, чтобы все члены финансового комитета Рады прошли тест на полиграфе. Сейчас это сделали четыре человека: Дубинский, Марусяк, Василевская-Смаглюк и Качура.

► Тест также прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Во время проверки он отметил, что подозревает некоторых членов своей фракции в том, что они могли брать взятки за решение в пользу некоторых олигархов и чиновников.