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      Що впливає на результати перевірки на детекторі брехні: експертка про обман поліграфу

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      Тетяна Козаченко
      Тетяна Козаченко / 24 канал

      Перевірка на поліграфі – це не лише перевірка на обладнанні. Це комплекс, в якому чималу роль відіграє психолог-поліграфолог. Саме від його кваліфікації залежить те, наскільки якісно підготують питання та інтерпретують реакції. У разі непрофесійності психолога, поліграф можна обманути.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" розповіла адвокатка, членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко.

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      ► Хто такий поліграфолог і що залежить від його професійності

      За її словами, обманути поліграф складно. Будь-чия особиста підготовка не має більшого результату ніж кваліфікація психолога, який працює над цією процедурою.

      Це найбільший та найважливіший критерій – його професійність, його підготовка щодо можливості інтерпретації. Все інше – вторинне.  Від кваліфікації поліграфіста залежить дуже багато чого. Бо поліграф – це не обладнання, це є комплекс з обладнання та психолога,
      – наголосила Козаченко.

      Вона додала, що саме психолог ставить відповідні питання, і ці питання мають спеціальну методологію. "Вони різні: вони можуть бути нейтральні, контрольні на реакції і важливі. Не більше, наприклад, п'яти важливих питань може бути взагалі поставлено. Не на всі питання він повинен знайти відповіді. Тому порядок і чергування цих питань, а після цього сукупність фізіологічного реагування – це не так просто. Це ж не питання-подушечки, вибачайте", – пояснила адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ. 

      Ми говоримо про електропровідність шкіри, ми говоримо про глибину та чистоту дихання, ми говоримо про тиск. Ви можете собі запевнити будь-що, але конторлювати всі фізіологічні в такому порядку ви не можете,
      – підкреслила Козаченко.

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      ► Сприйняття і переконання опитуваного

      Однак вона наголосила, що варто звернути увагу на один важливий момент – щире сприйняття і ширі переконнання опитуваного. Адже якщо він не вважає хабар хабарем, то і відповідь буде відповідна.

      Уявіть, що поліграф інтерпретує ваші показники і ваше сприйняття. І тут дуже важливо не те, в чому ви себе впевнили, а які ваші щирі переконання. Бо якщо ви впевнені, що ви не берете і не крадете, і взагалі це не хабар – отаке може бути, що це нормальний ваш спосіб життя – то вважайте, що поліграфолог може деякі моменти гіпотетично не виявити,
      – сказала Козаченко.

      ► Хвилюючі асоціації

      Також вона наголосила, що питання непрофесійного поліграфолога можуть спричинити хвилювання в опитуваного через певні емоційні асоціації.

      Якщо у нього немає досвіду, він неправильно зробив питання, неправильно їх підготував, якщо він вас спитав – і ви зреагували, захвилювалися, тому що у вас є інші асоціації – він може отримати неправильну відповідь,
      – підкреслила експертка.

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      Чому "слуги народу" проходять поліграф?

      САП відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 народних депутатів "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості, яка діє в інтересах нардепа Антона Яценка.  11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська

      Зеленський заявив, що вимагає, аби усі члени фінансового комітету Ради пройшли тест на поліграфі. Наразі це зробили чотири людини: Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура.

      ► Тест також пройшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Під час перевірки він зазначив, що підозрює деяких членів своєї фракції у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу "Слуг народу" перевірять на поліграфі
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