Що впливає на результати перевірки на детекторі брехні: експертка про обман поліграфу

Перевірка на поліграфі – це не лише перевірка на обладнанні. Це комплекс, в якому чималу роль відіграє психолог-поліграфолог. Саме від його кваліфікації залежить те, наскільки якісно підготують питання та інтерпретують реакції. У разі непрофесійності психолога, поліграф можна обманути.

Про це в прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" розповіла адвокатка, членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко.

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► Хто такий поліграфолог і що залежить від його професійності

За її словами, обманути поліграф складно. Будь-чия особиста підготовка не має більшого результату ніж кваліфікація психолога, який працює над цією процедурою.

Це найбільший та найважливіший критерій – його професійність, його підготовка щодо можливості інтерпретації. Все інше – вторинне. Від кваліфікації поліграфіста залежить дуже багато чого. Бо поліграф – це не обладнання, це є комплекс з обладнання та психолога,

– наголосила Козаченко.

Вона додала, що саме психолог ставить відповідні питання, і ці питання мають спеціальну методологію. "Вони різні: вони можуть бути нейтральні, контрольні на реакції і важливі. Не більше, наприклад, п'яти важливих питань може бути взагалі поставлено. Не на всі питання він повинен знайти відповіді. Тому порядок і чергування цих питань, а після цього сукупність фізіологічного реагування – це не так просто. Це ж не питання-подушечки, вибачайте", – пояснила адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ.

Ми говоримо про електропровідність шкіри, ми говоримо про глибину та чистоту дихання, ми говоримо про тиск. Ви можете собі запевнити будь-що, але конторлювати всі фізіологічні в такому порядку ви не можете,

– підкреслила Козаченко.

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► Сприйняття і переконання опитуваного

Однак вона наголосила, що варто звернути увагу на один важливий момент – щире сприйняття і ширі переконнання опитуваного. Адже якщо він не вважає хабар хабарем, то і відповідь буде відповідна.

Уявіть, що поліграф інтерпретує ваші показники і ваше сприйняття. І тут дуже важливо не те, в чому ви себе впевнили, а які ваші щирі переконання. Бо якщо ви впевнені, що ви не берете і не крадете, і взагалі це не хабар – отаке може бути, що це нормальний ваш спосіб життя – то вважайте, що поліграфолог може деякі моменти гіпотетично не виявити,

– сказала Козаченко.

► Хвилюючі асоціації

Також вона наголосила, що питання непрофесійного поліграфолога можуть спричинити хвилювання в опитуваного через певні емоційні асоціації.

Якщо у нього немає досвіду, він неправильно зробив питання, неправильно їх підготував, якщо він вас спитав – і ви зреагували, захвилювалися, тому що у вас є інші асоціації – він може отримати неправильну відповідь,

– підкреслила експертка.

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Чому "слуги народу" проходять поліграф?

► САП відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 народних депутатів "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості, яка діє в інтересах нардепа Антона Яценка. 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська

► Зеленський заявив, що вимагає, аби усі члени фінансового комітету Ради пройшли тест на поліграфі. Наразі це зробили чотири людини: Дубінський, Марусяк, Василевська-Смаглюк та Качура.

► Тест також пройшов голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Під час перевірки він зазначив, що підозрює деяких членів своєї фракції у тому, що вони могли брати хабарі за рішення на користь деяких олігархів і чиновників.