Чтобы не валялись: ВСУ вместе с экипировкой раздали бойцам санитарные пакеты для оккупантов

Российская армия за время войны против Украины потеряла свыше 12 тысяч человек. Значительная часть тел орков остается на украинской земле.

"Российский оккупант – лучшее удобрение"

Россия называет свою армию второй сильнейшей в мире, но неправильно складывает парашюты своим пилотам. Также российская армия впервые в истории человечества отказывается забирать тела своих погибших.

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О телах павших оккупантов поручили позаботиться неравнодушным украинским воинам. Вместе с экипировкой нашим воинам раздали санитарные пакеты для тел оккупантов.

Украинских бойцов просят позаботиться, чтобы оккупанты доехали домой. На санитарных пакетах написано: "Российский оккупант – лучшее удобрение".

ВСУ раздали бойцам санитарные пакеты для оккупантов

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