Чтобы оценить скифское золото: оккупанты отправили в Мелитополь "экспертов" из Крыма

На днях оккупанты покушались на коллекцию скифского золота. Оно расположено в краеведческом музее Мелитополя.

Доподлинно неизвестно, какова судьба этой коллекции. Однако, по информации корреспондента 24 канала из Запорожья, российские военные что-то нашли.

Следует прочитать В Запорожской ОВА опровергли информацию о похищении скифского золота

"Эксперты" из Крыма оценивают золото

Известно, что из музеев временно оккупированного Крыма отправили в Мелитополь "экспертов", чтобы оценить скифское золото.

Однако, пожалуй, не все так хорошо и оккупанты нашли не все, что им нужно было. Ведь российские военные похитили одну из сотрудниц музея.

Мэр Мелитополя подтвердил информацию

Эту же информацию подтвердил и мэр города Иван Федоров. По его словам, "эксперт" для оценки скифского золота был привезен уже вчера, 30 апреля.

Оценка будет происходить следующим образом: если ему оно (золото – 24 канал) понравится, то скифское золото украдут,

– сказал мэр.

Угроза вывоза золота, как считает Федоров, во временно оккупированный Крым действительно существует. Однако мэр уверен, что коллекцию точно удастся сохранить.

Оккупанты покушались на скифское золото: что известно

В конце апреля появилась информация, что россияне добрались до скифского золота в Мелитополе.

Российские оккупанты захватили краеведческий музей, место которое сдали местные коллаборанты .

В Запорожской областной военной администрации опровергли информацию о похищении коллекции.

Российские военные полностью вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя, где хранилось 7 шедевров.

Оккупанты хотят вывезти скифское золото в Крым: смотрите видео