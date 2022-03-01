Чтобы оставить канал для диалога: Турция не намерена вводить санкции против России
Источник:Hurriyet
В ответ на кровавые действия России в Украине государства мира вводят против агрессора санкции. В то же время, в Турции не планируют вводить ограничения.
Почему Турция не введет санкции против России
Анкара хочет учитывать свои приоритеты. Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин.
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Нужен игрок, который сможет разговаривать с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сжигают мосты? Мы не планируем пакет санкций, чтобы этот канал оставался открытым,
– объяснил Калин.
Он добавил, что Турция выступает за прекращение войны и переговоры. В то же время условия России – неприемлемы.
Кстати, когда государства-члены Совета Европы голосовали за санкции против России, представитель Турции воздержался от участия.
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