Чтобы посадить на ж*пу – достаточно посмотреть, – Кива о возможной схватке с Вирастюком

Нардеп Василий Вирастюк заявил, что готов присоединиться к "бойцовскому клубу" Верховной Рады. На эти слова ответил одиозный нардеп Илья Кива, который недавно подрался с Николаем Тищенко.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он противостоять Вирастюку, если тот в сессионном зале Верховной Рады будет применять силу.

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Кива ответил Вирастюку относительно "бойцовского клуба" в Верховной Раде

Перед тем, как ответить на вопрос, он в своей традиционной манере спросил журналиста, "вы росли на улице". А дальше начал свой спич о том, что, как оказывается, – не всегда стоит применять силу.

Так вот я говорю: чтобы жить на улице не надо быть самым сильным, или не надо быть мастером спорта по дзюдо, а просто нужно иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда сажать на ж*пу, необязательно бить в челюсть, а достаточно просто посмотреть,

– сказал Кива.

Одиозный Илья Кива ответил Вирастюку относительно применения силы в Раде: смотрите видео

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