Чтобы посадить на ж*пу – достаточно посмотреть, – Кива о возможной схватке с Вирастюком

Нардеп Василий Вирастюк заявил, что готов присоединиться к "бойцовскому клубу" Верховной Рады. На эти слова ответил одиозный нардеп Илья Кива, который недавно подрался с Николаем Тищенко.
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он противостоять Вирастюку, если тот в сессионном зале Верховной Рады будет применять силу.
К теме Бывают люди холерики, – Вирастюк отреагировал на поведение Кивы
Кива ответил Вирастюку относительно "бойцовского клуба" в Верховной Раде
Перед тем, как ответить на вопрос, он в своей традиционной манере спросил журналиста, "вы росли на улице". А дальше начал свой спич о том, что, как оказывается, – не всегда стоит применять силу.
Так вот я говорю: чтобы жить на улице не надо быть самым сильным, или не надо быть мастером спорта по дзюдо, а просто нужно иметь внутри стержень. И для того, чтобы иногда сажать на ж*пу, необязательно бить в челюсть, а достаточно просто посмотреть,
– сказал Кива.
Одиозный Илья Кива ответил Вирастюку относительно применения силы в Раде: смотрите видео
Последние скандалы в Верховной Раде
- В июне одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко подрались в сессионном зале Верховной Рады.
- Все началось из-за слов "слуги" Никиты Потураева о том, что народ должен расстреливать ОПЗЖ.
- Впоследствии Василий Вирастюк рассказал, что во время столкновения некоторые депутаты хотели, чтобы он вмешался в ситуацию.
- 18 июня одиозный представитель "ОПЗЖ" Илья Кива снова попал в скандал. Нардеп снял штаны прямо в зале Верховной Рады.
- 21 июня активист Сергей Стерненко заявил, что Илья Кива объявил набор "активистов", которые вместе с ним 22 июня будут чтить память воинов "Великой Отечественной" войны в Киеве. За это "активистам" обещают заплатить 250 гривен.