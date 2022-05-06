Чтобы разблокировать переговоры, России нужно отвести войска на позиции 24 февраля, – Зеленский

В настоящее время дипломатический переговорный процесс между Украиной и Россией заблокирован. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для возобновления переговоров будет отвод российских войск на позиции, которые были до 24 февраля.

Об этом он заявил во время выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

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Президент отметил, что этот шаг необходим для того, чтобы остановить войну между Украиной и Россией.

Я считаю, что шаг минимальный перед тем, как закончить всю войну, минимальный шаг – он есть… Чтобы разблокировать, скажем так, дипломатический формат отношений для остановки войны между Украиной и Россией, то и шаг должен быть – восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжение – до 24 числа (февраль – 24 канал),

– заявил Владимир Зеленский.

Он еще раз подчеркнул, что полноценно говорить с Россией можно будет только тогда, когда российские военные отойдут на "временные контактные линии или разграничительные линии".

Тогда можно говорить полноценно. Я так считаю,

– добавил президент.

Он также считает, что, хотя Россия разрушает "все наши мосты", еще "не все мосты для этого разрушены".

Ранее глава государства еще раз заявил, что если Россия уничтожит украинских военных и гражданских, находящихся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, на переговорах можно ставить окончательную точку.

Дипломатические переговоры России и Украины: коротко о главном

Напомним, что переговоры Украины с Россией стали на паузу после того, как разоблачились преступления российской армии против мирного населения в Киевской области.

В настоящее время украинская сторона ведет переговоры только об обмене пленных и гуманитарных коридоров.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что готов ко встрече с Путиным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что чем быстрее Путин согласится на встречу с Зеленским, тем больше шансов закончить войну. Но Кремль не торопится организовывать встречу двух президентов.

Ранее Зеленский четко заверил, что если россияне уничтожат "Азовсталь" и защитников Мариуполя или же организуют псевдореферендум на временно оккупированных территориях, то Украина выйдет из переговорного процесса.

Тем временем Турция очень хочет организовать встречу Зеленского и Путина. В частности, на это надеется министр обороны страны.

Дмитрий Кулеба заявил, что готов преодолеть отвращение и встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Но в Кремле не готовы идти даже на такой шаг.

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