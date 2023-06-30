Чтобы ударить по критически важным объектам: Россия тайно закупила спутниковые снимки Украины

Россия секретно закупила коммерческие спутниковые снимки Украины. Очевидно, оккупанты сделали это, чтобы попытаться нанести удары по критически важным объектам страны.

Отмечают, что особый интерес страны-террористки вызывают несколько областей Украины. Это связано с поставкой оружия, которое Украине предоставляют западные партнеры.

Обратите внимание В России идет противостояние, – политолог предположил, кто может стать преемником Путина

Российские оккупанты приобрели снимки с помощью фальшивых компаний. Страна-террорист пыталась скрыть, что она интересуется критически важными объектами в военных целях.

Россия, вероятно, готовит новые удары

Наталья Гуменюк – руководитель объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" – сообщила, что Россия, вероятно, готовится нанести новые террористические удары по территории Украины.

Мы наблюдали слабую активность в течение последних двух суток. Это значит, что враг определенным образом переформатировал свои усилия, изучал возможности и подыскивал тактику, которая была бы максимально эффективной,

– говорится в сообщении.

Уровень ракетной угрозы оценивают как повышенный. Людей просят быть максимально осторожными. Когда сообщают об угрозе, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.