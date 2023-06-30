Наголошують, що особливе зацікавлення країни-терористки викликають декілька областей України. Це пов'язано з постачанням зброї, яку Україні надають західні партнери.

Зверніть увагу У Росії триває протистояння, – політолог припустив, хто може стати наступником Путіна

Російські окупанти придбали знімки за допомогою фальшивих компаній. Країна-терористка намагалася приховати, що вона цікавиться критично важливими об'єктами з військовою метою.

Росія ймовірно готує нові удари

Наталія Гуменюк – керівниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" – повідомила, що Росія, ймовірно, готується завдати нові терористичні удари по території України.

Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною,

– мовиться у повідомленні.

Рівень ракетної загрози оцінюють як підвищений. Людей просять бути максимально обережними. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповіщають про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.