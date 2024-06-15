Чтобы зафиксировать конец войны: Зеленский призвал участников Саммита мира составить "план действий"

Во время выступления на Саммите мира президент Украины рассказал, чего можно достичь на саммите и к каким конкретным шагам следует прибегнуть. Он подчеркнул: не стоит изобретать велосипед, если основы мира есть в Уставе ООН. Детали передает 24 Канал.

В Офисе Президента не говорят, какие именно страны передадут России решение саммита. Но они есть на мероприятии и не прекращают коммуницировать с Россией.

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Что даст Саммит мира и почему там нет России

Сейчас здесь нет России. Почему? Потому что если бы Россия была заинтересована в мире, то не было бы этой войны. Мы должны вместе определиться, что означает для мира справедливый мир и как его можно достичь действительно долговременно. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласованный и понятный для всех народов, он будет озвучен и представителям России. Чтобы на втором Саммите мира мы смогли зафиксировать реальное окончание войны,

– объяснил президент.

Первый саммит является инаугурационным, то есть таким, где начнется мирный процесс. Пока остановились на трех пунктах, так называемых трех панелях, на которых каждая страна-участница может проявить свое лидерство.

Речь о радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, об "освобождении пленных и депортированных, взрослых и детей, военных и гражданских, чья жизнь была сломана войной".

Это начальные пункты формулы мира. Работая над ними, страны могут прийти к согласию и создать план действий по каждому пункту.

Каждая страна может предложить свои идеи. По словам Зеленского, формула мира инклюзивная. Украина будет рада услышать и проработать все предложения.

"Не надо изобретать велосипед, когда Устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов. Поэтому мы должны просто к ним вернуться. И ради этого нам нужно определиться с тем, как страны будут сотрудничать и какие будут солидерами, чтобы зафиксировать и выполнить план действий. Это абсолютно понятные и достижимые цели", – подчеркнул Зеленский.

Президент уверен: первый саммит может "доказать, что возвращение безопасности действительно возможно". Ведь конкретные шаги относительно этого проработают во время мероприятия. Саммит мира сможет "дать реальный план для того, чтобы каждый шаг ради мира сработал. От ядерной и продовольственной безопасности, от освобождения пленных и депортированных до полного окончания войны без угрозы ее нового разжигания".

Зеленский акцентировал: верит, что это возможно.

Ранее о том, что завершение войны России против Украины будет решаться на следующем Саммите мира, заявил Олаф Шольц. Он считает, что там должна быть и Россия.