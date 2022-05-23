Чтобы захватить Луганскую область, Россия стянула в регион около 12,5 тысячи бойцов

Российские оккупанты уже 3 месяца пытаются установить полный контроль над Луганской областью. Для этого они стянули в регион 25 БТГ.

Россияне прилагают все усилия, чтобы захватить Луганщину

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ситуация в области очень тяжелая. Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить регион.

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Просто для понимания – на территории области русская армия выставила 25 батальонных тактических групп. Ориентировочно в каждом до 500 человек. Вот и посчитайте, какое количество солдат бросило в наступление для того, чтобы или обрезать область, или захватить Северодонецк,

– рассказал Гайдай.

Это значит, что сейчас около 12 500 вражеских бойцов пытаются взять Луганскую область.

Гайдай рассказал, что очень тяжелую ситуацию наблюдают в Горной общине, Золотом, Екатериновке и Тошковце. К счастью, в Тошковце украинские защитники выбили врага. Наши отважные воины укрепились и держат линию обороны.

В то же время Северодонецк россияне обстреливают полностью и из всего оружия, которое только есть. Вражеский огонь накрывает все. Российские танки даже подъезжают к многоэтажкам и стреляют прямой наводкой.

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Пока оккупантам ничего не удается

За три месяца полномасштабной войны русская армия не может пройти даже небольшую часть Луганщины. Чтобы снова не показать свои неудачи, военно-политическое руководство страны-агрессорки уже не конкретизируют свои планы. По словам Гайдая, российский министр обороны Сергей Шойгу осторожно говорит, что в ближайшее время они захватят Луганщину.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что Луганщина будет держаться.

Иногда обычных слов не хватает, хочется говорить исключительно какими-то матом. Но это потом, а теперь будем держаться. Я верю, что мы все равно победим. Невозможно победить нас,

– заверил Гайдай.

Последние новости о войне в Украине

В захваченном Мелитополе местным партизанам удалось осуществить успешную спецоперацию – они парализовали доставку боеприпасов и огнестрельного оружия на оккупированные территории.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что наши воины освободили от вражеской оккупации 24 населенных пункта в Харьковской области. Недавно российских захватчиков прогнали из Кутузовки. Там местные жители были вынуждены почти 2 месяца жить в подвале детского сада.

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты создали 19 так называемых "комендатур" .

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