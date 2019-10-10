Чучела, тупое быдло: у Портнова в очередной раз сорвало крышу в отношении журналистов

Вопрос возвращения Портнова в Украину журналисты во время пресс-марафона 10 октября поднимали дважды. На какой именно эпизод так бурно отреагировал одиозный политик-юрист – доподлинно не известно, однако "досталось" журналистам хорошо – в "стиле Портнова".

В первом эпизоде, где прозвучала фамилия "Портнов" Зеленскому журналист 24 канала Антон Голобородько говорил о том, что глава ОП Богдан и его заместитель Смирнов являются близкими друзьями одного из авторов диктаторских законов Януковича – Портнова. Во втором эпизоде президента спросили, почему Портнов вернулся в Украину именно после победы на выборах Зеленского.

Смотрите видео, как между Зеленским и журналистом 24 канала Голобородько состоялся эмоциональный спор

Бурная реакция Портнова

В ответ на все это Портнов в своем телеграмме опубликовал эмоциональный пост, который начинается такими словами: "Какое-то чучело спросило сегодня на пресс-конференции президента: почему, когда вы победили, в страну вернулся Портнов?"

Отвечу сам. Во-первых, я приехал при прокуроре Луценко, главе СБУ Грицаку, спикере парламента Парубию и до инаугурации нового президента. Во-вторых, потому что идите НХ. А в-третьих, потому что я у вас забыл спросить, когда мне въезжать в свою страну,

– перечислил свои аргументы Портнов.

"Ответил очень кратко, потому что это для особой целевой аудитории – тупого быдла с ограниченной дееспособностью", – грубо подытожил Портнов.

Кто такой Портнов?Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.



После Революции Достоинства Портнов сбежал в Россию, а впоследствии жил в Австрии. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Портнова о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко, требуя заключения последнего.

О скандалах с Портновым и СМИ

В августе 2019 года Портнов взорвался оскорбительными словами в сторону журналистов за то, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ к Канаде с призывом снять с Портнова санкции. Юрист несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым". Буквально за неделю раньше Портнов уже называл помойными ямами издание "Новое Время", "Громадское", "Радио Свобода" и "24 канал".

Кто такой Андрей Портнов: биография одиозного юриста – в материале 24 канала.

Уже в сентябре Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и ГПУ с призывом "выразить жесткую позицию относительно пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме: "НХ идите вместе со всем своим областным советом и пророссийским реваншем, колхозные воровские рагули".

Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.