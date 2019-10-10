22:05
10 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Испанский агент Навальный. Россия победила в свободе слова
      Вєсті Кремля
      21:10, сегодня
      Вести.UA: Мендель спасает святой покой Зеленского. Кому молятся в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:34, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, 9 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Чучела, тупое быдло: у Портнова в очередной раз сорвало крышу в отношении журналистов

      511 Читати новину українською
      Портнов снова оскорбил журналистов
      Портнов снова оскорбил журналистов / liga.net

      Вопрос возвращения Портнова в Украину журналисты во время пресс-марафона 10 октября поднимали дважды. На какой именно эпизод так бурно отреагировал одиозный политик-юрист – доподлинно не известно, однако "досталось" журналистам хорошо – в "стиле Портнова".

      В первом эпизоде, где прозвучала фамилия "Портнов" Зеленскому журналист 24 канала Антон Голобородько говорил о том, что глава ОП Богдан и его заместитель Смирнов являются близкими друзьями одного из авторов диктаторских законов Януковича – Портнова. Во втором эпизоде президента спросили, почему Портнов вернулся в Украину именно после победы на выборах Зеленского.

      Смотрите видео, как между Зеленским и журналистом 24 канала Голобородько состоялся эмоциональный спор

      Бурная реакция Портнова

      В ответ на все это Портнов в своем телеграмме опубликовал эмоциональный пост, который начинается такими словами: "Какое-то чучело спросило сегодня на пресс-конференции президента: почему, когда вы победили, в страну вернулся Портнов?"

      Отвечу сам. Во-первых, я приехал при прокуроре Луценко, главе СБУ Грицаку, спикере парламента Парубию и до инаугурации нового президента. Во-вторых, потому что идите НХ. А в-третьих, потому что я у вас забыл спросить, когда мне въезжать в свою страну,
      – перечислил свои аргументы Портнов.

      "Ответил очень кратко, потому что это для особой целевой аудитории – тупого быдла с ограниченной дееспособностью", – грубо подытожил Портнов.

      Кто такой Портнов?Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал скандальные "диктаторские законы" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

      После Революции Достоинства Портнов сбежал в Россию, а впоследствии жил в Австрии. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Портнова о растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

      Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко, требуя заключения последнего.

      О скандалах с Портновым и СМИ

      В августе 2019 года Портнов взорвался оскорбительными словами в сторону журналистов за то, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ к Канаде с призывом снять с Портнова санкции. Юрист несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым". Буквально за неделю раньше Портнов уже называл помойными ямами издание "Новое Время", "Громадское", "Радио Свобода" и "24 канал".

      Кто такой Андрей Портнов: биография одиозного юриста – в материале 24 канала.

      Уже в сентябре Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и ГПУ с призывом "выразить жесткую позицию относительно пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме: "НХ идите вместе со всем своим областным советом и пророссийским реваншем, колхозные воровские рагули".

      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины – в материале 24 канала.

      blog_ava
      Блины на молоке: простой рецепт приготовления
      сегодня
      55308
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского СМИ Андрей Портнов Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      сегодня , 22:00 Супрун: Понад 90% українців ніколи власноруч не сплачували податки
      Блог Соцмережі 22
      Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      сегодня , 20:28 Почему Турция отправила войска в Сирию и как отреагировал мир
      Світлана Попова 284
      ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      сегодня , 19:19 ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента
      Ірина Поліщук 259
      Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      сегодня , 18:57 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины
      Анастасія Зазуляк 516
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 2275
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук