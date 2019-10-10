Опудало, тупе бидло: у Портнова вкотре зірвало дах щодо журналістів

Питання повернення Портнова до України журналісти під час пресмарафону 10 жовтня піднімали двічі. На який саме епізод так бурхливо відреагував одіозний політик-юрист – достеменно не відомо, однак "дісталося" журналістам добряче – у "стилі Портнова".

У першому епізоді, де пролунало прізвище "Портнов" Зеленському журналіст 24 каналу Антон Голобородько говорив про те, що глава ОП Богдан та його заступник Смирнов є близькими друзями одного з авторів диктаторських законів Януковича – Портнова. У другому епізоді президента Запитали, чому Портнов повернувся до України саме після перемоги на виборах Зеленського.

Дивіться відео, як між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка

Бурхлива реакція Портнова

У відповідь на все це Портнов у своєму телеграмі опублікував емоційний пост, що починається такими словами: "Якесь опудало запитало сьогодні на пресконференції президента: чому, коли ви перемогли, в країну повернувся Портнов?"

Відповім сам. По-перше, я приїхав при прокурорі Луценку, главі СБУ Грицаку, спікері парламенту Парубію і до інавгурації нового президента. По-друге, тому що йдіть НХ. А по-третє, тому що я у вас забув запитати, коли мені в'їжджати до своєї країни,

– перелічив свої аргументи Портнов.

"Відповів дуже коротко, тому що це для особливої цільової аудиторії – тупого бидла з обмеженою дієздатністю", – брутально підсумував Портнов.

Хто такий Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв скандальні "диктаторські закони" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і спрямовані були проти Євромайдану.



Після Революції Гідності Портнов втік до Росії, а згодом жив у Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Портнова щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку, вимагаючи ув'язнення останнього.

Про скандали з Портновим і ЗМІ

У серпні 2019 року Портнов вибухнув образливими словами у бік журналістів через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції. Юрист кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим". Буквально за тиждень раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

Хто такий Андрій Портнов: біографія одіозного юриста – у матеріалі 24 каналу.

Вже у вересні Львівська обласна рада ухвалила заяву-звернення до президента, СБУ та ГПУ з закликом "висловити жорстку позицію щодо проросійського реваншу", який своїми зусиллями підтримує поплічник Януковича Андрій Портнов. Портнов у відповідь написав агресивний пост у телеграмі: "НХ йдіть разом з усією своєю обласною радою та проросійським реваншем, колгоспні злодійські рагулі".

Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України – у матеріалі 24 каналу.