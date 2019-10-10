21:56
10 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, сьогодні
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Чому на Житомирщині купують "мертві" торфи та чи є там бурштин: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 9 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Опудало, тупе бидло: у Портнова вкотре зірвало дах щодо журналістів

      1415 Читать новость на русском
      Портнов знову образив журналістів
      Портнов знову образив журналістів / liga.net

      Питання повернення Портнова до України журналісти під час пресмарафону 10 жовтня піднімали двічі. На який саме епізод так бурхливо відреагував одіозний політик-юрист – достеменно не відомо, однак "дісталося" журналістам добряче – у "стилі Портнова".

      У першому епізоді, де пролунало прізвище "Портнов" Зеленському журналіст 24 каналу Антон Голобородько говорив про те, що глава ОП Богдан та його заступник Смирнов є близькими друзями одного з авторів диктаторських законів Януковича – Портнова. У другому епізоді президента Запитали, чому Портнов повернувся до України саме після перемоги на виборах Зеленського.

      Дивіться відео, як між Зеленським і журналістом 24 каналу Голобородьком відбулася емоційна суперечка

      Бурхлива реакція Портнова

      У відповідь на все це Портнов у своєму телеграмі опублікував емоційний пост, що починається такими словами: "Якесь опудало запитало сьогодні на пресконференції президента: чому, коли ви перемогли, в країну повернувся Портнов?"

      Відповім сам. По-перше, я приїхав при прокурорі Луценку, главі СБУ Грицаку, спікері парламенту Парубію і до інавгурації нового президента. По-друге, тому що йдіть НХ. А по-третє, тому що я у вас забув запитати, коли мені в'їжджати до своєї країни,
      – перелічив свої аргументи Портнов.

      "Відповів дуже коротко, тому що це для особливої цільової аудиторії – тупого бидла з обмеженою дієздатністю", – брутально підсумував Портнов.

      Хто такий Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв скандальні "диктаторські закони" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і спрямовані були проти Євромайдану.

      Після Революції Гідності Портнов втік до Росії, а згодом жив у Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Портнова щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

      Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку, вимагаючи ув'язнення останнього.

      Про скандали з Портновим і ЗМІ

      У серпні 2019 року Портнов вибухнув образливими словами у бік журналістів через те, що видання "Новое время" опублікувало лист ГПУ до Канади із закликом зняти з Портнова санкції. Юрист кілька разів назвав видання "помийним", а головного редактора "тупим". Буквально за тиждень раніше Портнов вже називав помийними ямами видання "Новое Время", "Громадське", "Радіо Свобода" та "24 канал".

      Хто такий Андрій Портнов: біографія одіозного юриста – у матеріалі 24 каналу.

      Вже у вересні Львівська обласна рада ухвалила заяву-звернення до президента, СБУ та ГПУ з закликом "висловити жорстку позицію щодо проросійського реваншу", який своїми зусиллями підтримує поплічник Януковича Андрій Портнов. Портнов у відповідь написав агресивний пост у телеграмі: "НХ йдіть разом з усією своєю обласною радою та проросійським реваншем, колгоспні злодійські рагулі".

      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      27042
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського Новини України Новини політики ЗМІ Скандал Андрій Портнов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      сьогодні , 21:53 Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України
      Анастасія Зазуляк 2245
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 20:30 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 568
      ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      сьогодні , 19:18 ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента
      Ірина Поліщук 803
      Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      сьогодні , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина
      Андрій Воропаєв 2218
      Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      сьогодні , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію
      Герус Андрій 2895
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук