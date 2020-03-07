Чумак заявил, что Рябошапку уволили за "один крупный банк"

Исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Чумак заявил, что отставка экс-главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки была связаны с делом "одного крупного банка".

Вероятно, под "крупным банком" Чумак подразумевал "Приватбанк". Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Чумак спросил у присутствующих в эфире, помнят ли они о том, кому принадлежит "большой банк", о национализации которого много говорили. В то же время и.о. генпрокурора не указал конкретных названий и фамилий по этическим соображениям. Чумак добавил, что все и так знают, о ком идет речь.

Человек, который очень похож на Коломойского,

– подсказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Чумак отметил, что уже 16 марта будет проходить судебное заседание по делу реприватизации "крупного банка". После этого бывший владелец банка, то есть олигарх Игорь Коломойский, больше не сможет на него претендовать. Именно поэтому, по мнению Чумака, Рябошапку нужно было отстранить до 16 марта.

Справка. Нацбанк Украины заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более 155 миллиардов гривен. После этого правительство 18 декабря 2016 года национализировало крупнейший банк Украины. Впоследствии бывшие владельцы банка начали заявлять, что национализация была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине и в иностранных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

Что известно об отставке Руслана Рябошапки: главное

3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке к документу нардепы выдвинули Рябошапке ряд претензий. Они касались того, что бывший генпрокурор не продемонстрировал активности в расследовании резонансных дел в отношении высших должностных лиц государства.

5 марта на внеочередном заседании Верховная Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата. "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" не голосовали за отставку Рябошапки.

Сейчас обязанности руководителя Офиса генпрокурора временно будет исполняет его заместитель Виктор Чумак. По слухам, назначение нового генпрокурора состоится через неделю.

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